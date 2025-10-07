Congo-Brazzaville: Journée mondiale de l'habitat - Construire de manière intelligente et responsable

L'humanité célèbre chaque premier lundi du mois d'octobre, à l'initiative des Nations unies, la Journée de l'habitat sous le signe d'un appel à l'amélioration des conditions d'habitation de la population.

Un moment retenu par le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Josué Rodrigue Ngouonimba, pour adresser un message sur le respect du code de l'urbanisme et de la construction ainsi que des outils de planification urbaine.

Organisée par le Programme des Nations unies pour les établissements humains ou ONU-Habitat, la Journée vise à rappeler que l'accès à un logement adéquat est un droit fondamental inscrit dans les instruments internationaux. Cette année, le thème choisi est « Mettre fin à la pollution plastique mondiale » pour montrer la pression environnementale croissante exercée par les modes de consommation et de gestion des déchets dans les espaces urbains.

Selon le rapport annuel 2024 de l'ONU-Habitat, près de 2,8 milliards de personnes n'ont pas accès à un logement adéquat dans le monde. Au Congo, il faut environ 15 000 logements en dix ans pour résoudre la crise à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Ouesso et à Nkayi.

Pour le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Josué Rodrigue Ngouonimba, afin de mieux lutter contre la pollution plastique et réduire la pression environnementale croissante en milieu urbain, il faut construire de manière intelligente et responsable. Il appelle à l'adoption de bonnes pratiques en matière de construction dans le respect du code de l'urbanisme et de la construction, des schémas directeurs d'urbanisme, des plans locaux d'urbanisme et des prescriptions minimales et fondamentales en matière de construction.

Limiter l'autoconstruction informelle

Le ministre souligne sa juste politique visant depuis quelques années à lutter contre l'autoconstruction informelle qui représente jusqu'à 90% des constructions dans le pays. Ces constructions anarchiques, souvent sur des terrains non viabilisés, dans des zones à haut risque et sans aucune autorisation, ont pour effet la prolifération de quartiers insalubres et mal desservis, rendant les habitations extrêmement vulnérables face aux crises climatiques, sanitaires et économiques.

Pour renforcer la qualité de vie des citadins, le département en charge de la construction a élaboré « Le projet de renforcement de la résilience urbaine », mis en oeuvre avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale.

Edifier des cités planifiées pour réduire les vulnérabilités résidentielles

Afin de mettre fin à ce problème, le ministère a lancé un programme de développement urbain durable et de production de logements décents, inspiré par la « Cité DSN » à Oyo, visant à édifier des cités planifiées à travers tous les départements.

Soutenue par un accord avec Shelter Afrique, cette initiative cherche à offrir des logements abordables dotés de toutes les commodités modernes et proches des services essentiels, dans le but de limiter l'autoconstruction informelle et d'assainir le cadre de vie par une meilleure gestion des déchets, contribuant ainsi à la fin de la pollution plastique.

Toutefois, la réussite de la résilience écologique et de la durabilité des milieux de vie repose également sur des comportements citoyens responsables, notamment l'obligation de demander systématiquement le permis de construire.