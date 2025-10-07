Congo-Brazzaville: Développement durable - Les instruments de paiement pour services environnementaux validés

Après deux jours d'examen, les notes conceptuelles des projets de Paiement pour services environnementaux et de Certificats de biodiversité issus des dialogues territoriaux multi-acteurs du projet Biodev 2030 ont été validés, le 1er octobre à Brazzaville, par des experts environnementaux.

Les intruments validés, a indiqué Aurore Zelda Nguitoukoulou représentant la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, une étape cruciale pour la mise en oeuvre effective du projet Biodev 2030 lancé en 2020.

« La validation de ces notes conceptuelles est un pas de géant vers l'opérationnalisation de nos instruments phares : le paiement pour service écosystémique, les projets validés, la voie à la rémunération complète de nos communautés locales pour les efforts de gestion durable...En sanctionnant ces projets, nous passons de l'idée à une proposition bancable », a-t-elle signifié.

Avec la validation de ces notes, en effet, le Congo dispose d'une feuille de route pour le plaidoyer financier auprès de ses différents partenaires. Cependant, cette validation à elle seule ne suffit pas pour parvenir à la mise en oeuvre effective du projet Biodev 2030. Il faut transformer celle-ci en proposition de projet bien structuré.

« La validation n'est qu'une étape, le véritable travail commence maintenant car le constat est amère : souvent les lois, les cadres, les mesures et dispositions ont du mal pour leur mise en oeuvre. La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo se refuse de vaquer sous les mauvaises expériences d'antan. Nous irons tous à la mise en oeuvre effective des décisions prises ici », a indiqué Aurore Zelda Nguitoukoulou.

Les participants se sont dits satisfaits des travaux, affirmant que leur conviction sur l'affinité entre la préservation de la biodiversité et le développement économique et social du territoire a été renforcée. C'est ainsi qu' ils ont réitéré leur engagement ferme à oeuvrer pour la gestion durable et concertée des ressources naturelles.

La deuxième phase du projet Biodev 2030 a officiellement été lancée au Congo le 7 janvier dernier à Brazzaville. Elle consiste à créer une plateforme de dialogue multi-acteurs pour coordonner les actions nationales en faveur de la biodiversité, et à l'exploration de financements dont les certificats de biodiversité et les paiements pour services environnementaux.