Afrique de l'Ouest: Système de Paiement Instantané dans l'UEMOA - La BCEAO donne le quitus à 62 institutions

7 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou FAYE

La BCEAO vient de publier la liste actualisée des acteurs autorisés à lancer le Paiement Instantané - Système de Paiement Interopérable (PI-SPI) dans l'UEMOA. De 45 lors du lancement de la plateforme le 30 septembre dernier, la nouvelle liste contient 62 institutions réparties dans les huit pays membres.

De 45 structures autorisées sur la ligne de départ lors du lancement, le 30 septembre dernier de la PI-SPI au siège de la Banque à Dakar, la liste s'est allongée et contient 62 institutions réparties dans les huit pays membres. Une montée en puissance de PI-SPI qui est en train de se dérouler et cela devrait se poursuivre car comme le disait le gouverneur de la Bceao Jean Claude Kassi Brou , « Cet élan est appelé à s'élargir jusqu'à la pleine participation de l'ensemble des institutions de paiement dans l'union. »

Présents dans tous les pays de l'UEMOA, trois banques : Coris Bank, Ecobank et Orabank dominent la course à l'interopérabilité. Cependant, c'est le Sénégal qui fait office de « lièvre » avec 15 adhérents, suivi de la Côte d'Ivoire (13) et du Mali (8). Le Burkina Faso compte 7 établissements, le Togo 6, le Bénin 5, et enfin la Guinée-Bissau et le Niger avec 4 chacun.

