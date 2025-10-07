Angola: La ministre d'État lance Kwenda 2 à Bié

Andulo — La ministre d'État aux Affaires sociales, Maria do Rosário Bragança, a lancé ce lundi la deuxième phase du Programme de renforcement de l'aide sociale (Kwenda) dans la municipalité d'Andulo, province de Bié.

Le lancement de Kwenda 2, qui prévoit le versement d'une aide monétaire pouvant atteindre 66 000 kwanzas par famille, a eu lieu dans le village de Batatela, dans la municipalité de Chivaulo, où 425 ménages ont commencé à recevoir les montants représentant les 194 villages enregistrés jusqu'à présent dans la municipalité d'Andulo, à 130 kilomètres au nord de la ville de Cuito, chef-lieu de la province de Bié. Chaque bénéficiaire recevra 11 000 kwanzas par mois.

À cette occasion, Maria do Rosário Bragança a déclaré que le programme, dont l'échéance est prévue pour 2029, constitue un instrument de politique publique d'aide sociale, visant à renforcer la protection d'un plus grand nombre de familles.

La ministre d'État aux Affaires sociales a exigé une plus grande responsabilité et rigueur dans la mise en oeuvre du programme pour réduire rapidement la pauvreté et renforcer la protection des groupes vulnérables, conformément au Plan national de développement (PDN 2023-2027).

Elle a déclaré que le pouvoir exécutif entendait continuer à réduire les inégalités sociales en luttant pour éradiquer la faim et l'extrême pauvreté, afin de promouvoir l'égalité des sexes et d'améliorer considérablement la qualité de vie des familles angolaises.

La dirigeante a souligné que Kwenda constitue l'un des moyens les plus efficaces d'atteindre les objectifs du quatrième axe du Plan national de développement (PDN) pour le quinquennat en cours, qui vise à soutenir les 21 provinces du pays, contre 18 auparavant lors de la première phase.

La responsable a indiqué que la première phase de Kwenda, qui s'est déroulée de 2020 à 2025, a bénéficié à un peu plus d'un million de personnes vivant dans 94 municipalités du pays.

De son côté, la gouverneure de Bié, Celeste Adolfo, a souligné que les résultats de la première phase de Kwenda ont radicalement transformé la vie de la population, soit 187 325 ménages.

Selon Celeste Adolfo, cette action est un acte d'amour et de compassion du Président de la République, João Lourenço, envers la population la plus démunie.