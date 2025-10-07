Angola: La présidente de l'AN considère la diplomatie comme fondement de la promotion du pays

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Carolina Cerqueira, a déclaré lundi à Luanda que la diplomatie angolaise a été le grand "fondement" de la promotion du pays au-delà des frontières depuis les débuts de l'indépendance nationale.

La présidente du Parlement angolais s'est adressée à la presse en marge de la "Conférence sur le rôle de la diplomatie angolaise dans la conquête et la préservation de l'indépendance nationale.

Elle a souligné le fait qu'actuellement, l'Angola mise sur la diplomatie économique, en vue du développement durable du pays, avec l'ouverture aux marchés internationaux et à la prospérité des Angolais.

"C'est aussi très encourageant le message que le ministre des Relations extérieures a lancé à nos députés, en se référant au fait que la diplomatie parlementaire a été un complément de la diplomatie institutionnelle du gouvernement", a-t-elle estimé.

Cependant, elle a souligné que le Parlement va continuer avec cette fermeté, porter l'image de l'Angola à l'étranger et, surtout, son potentiel humain et les grandes réalisations des 50 ans d'indépendance.

Selon Carolina Cerqueira, après la proclamation de l'indépendance nationale, les premiers cadres du ministère des Relations extérieures sont partis dans le but de propager dans le monde les buts et les objectifs de la grande marche du pays indépendant.