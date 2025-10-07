Angola: Namibe inaugure son centre d'hémodialyse

Moçâmedes — Le centre d'hémodialyse de Namibe, situé au sein de l'hôpital Ngola Kimbanda, devrait entrer en service cette semaine, a annoncé lundi la ministre de la Santé, Silvia Lutucuta.

Lors d'une déclaration à la presse, à l'issue d'une visite de constatation, accompagnée du gouverneur provincial du Namibe, Archer Mangueira, la ministre a salué les avancées du projet, en précisant que l'ensemble des équipements est désormais entièrement assemblé.

« Nous sommes très heureux de voir ce rêve se concrétiser et nous croyons qu'il sera possible, d'ici la fin de la semaine, de débuter les séances de dialyse », a-t-elle déclaré.

La ministre a rappelé que la construction de ce centre est le résultat d'une promesse faite par le Président de la République, João Lourenço, durant la campagne électorale, et que son avancement a été stimulé par une requête adressée par le gouverneur provincial.

Silvia Lutucuta a précisé qu'en plus des services d'hémodialyse, le centre sera en mesure de prendre en charge des patients en traitement aigu, continu et intermittent, ainsi qu'une infirmerie de néphrologie, une structure qui n'existait jusqu'alors que dans les provinces de Luanda, Huambo et Benguela.

« Une autre innovation majeure est la création d'une nouvelle unité de soins intensifs (UCI) comportant sept lits, équipée pour offrir une assistance spécialisée », a-t-elle conclu.