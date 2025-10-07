Angola: Un train touristique met en avant les charmes de Huíla et de Namibe

6 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par MS/SB/SB

Lubango — L'hôtel Chic Chic-Lubango et le Chemin de fer de Moçâmedes (CFM) ont accueilli samedi et dimanche la 11e édition du Tour Chic Chic, un train touristique qui met en avant le potentiel pittoresque et culturel du sud de l'Angola.

Le promoteur et directeur du Tour Chik Chik Lubango, Paulo Tiongo, a expliqué que l'édition de cette année visait à mieux comprendre les zones touristiques et culturelles des provinces de Huíla et de Namibe, favorisant ainsi les échanges et la sensibilisation au potentiel économique du tourisme dans le pays.

Il a souligné que le train est arrivé à la gare de Moçâmedes en fin d'après-midi, concluant la première journée par des moments de convivialité et de partage d'expériences entre touristes.

Dimanche, a indiqué le responsable, les participants ont poursuivi l'expérience par une visite en bus des principales attractions de Namibe, se terminant par une visite de Baía das Pipas, où ils ont pu apprécier la beauté naturelle de la plage et ses eaux cristallines.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le retour a eu lieu à 18 h 00, le sifflet du train marquant la fin d'une expédition qui a réuni familles, enfants et amoureux de la nature dans un environnement de découverte et de loisirs.

L'arrivée à la gare de Lubango a eu lieu vers 1 h 00 du matin ce lundi.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.