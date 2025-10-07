Afrique: Souffle d'Afrique du Sud avec Ladysmith Black Mambazo

Dix voix pour planer au-dessus de vastes plaines sud-africaines. Les joies et les peines sont exprimées en chanson. C'est toute la vigueur du chant a cappella que représente Ladysmith Black Mambazo. Ce groupe aux cinq Grammy Awards sera en concert le samedi 8 novembre à 19 h 30 au Swami Vivekananda International Convention centre (SVICC) à Pailles. Un concert proposé par Immedia.

En perspective : un moment rempli d'émotions avec des chants en zoulou, qui font se balancer la «click language» avec les sauts acrobatiques. Ladysmith Black Mambazo chante aussi en anglais. Des appels à la paix et au respect qui sont partagés.

«C'est l'occasion d'assister à un concert unique», souligne Rama Poonoosamy, directeur de l'agence Immedia. «Le groupe animera des masterclass. Nous souhaitons qu'ils rencontrent des talents locaux attirés par le chant a cappella.» Les détails des masterclass gratuites seront communiqués ultérieurement.

En première partie du concert du samedi 8 novembre, sont programmés les Mauritian Voices, qui consistent de deux formations. L'une, les «very» Select Singers et l'autre, les Island Voices Choir avec les Rainbow Voices Children's Choir, dirigés par Katrin Caine.

Pour sa part, Hlamalani Nelly Manzini, Haut-commissaire d'Afrique du Sud a Maurice a indiqué qu'en accueillant le groupe Ladysmith Black Mambazo, cela contribue à renforcer davantage les relations entre les deux pays. «Ce groupe fait la fierté de l'Afrique du Sud. À l'avenir, dans le cadre des échanges culturels, nous envisageons de recevoir un groupe mauricien.»

Ladysmith Black Mambazo, n'a pas d'autre instrument que leurs voix. Grâce à elles, le groupe dure depuis sa création par Joseph Shabala en 1960. Depuis plus de soixante ans, Ladysmith Black Mambazo a conquis la planète avec ses harmonies envoûtantes, ce qui lui a permis de côtoyer les plus grands, de Paul Simon à Paul McCartney, en passant par Stevie Wonder et tant d'autres.

Tout commence en 1960, dans la ville de Ladysmith, au KwaZulu-Natal. Joseph Shabalala, fils de fermiers passionné de chant, réunit quelques amis et fonde un groupe vocal unique en son genre. Leur style s'ancre dans l'isicathamiya, ce chant a cappella né dans les dortoirs des mineurs zoulous.

C'est en 1986 que leur destin bascule. Paul Simon les invite à collaborer sur son album Graceland. Le monde découvre alors cette formation au nom mystérieux : Ladysmith, leur ville natale, Black pour la force des taureaux, et Mambazo - qui signifie «la hache» - en référence à leur capacité à « couper net» toute concurrence dans les compétitions de chant.

Depuis, le groupe enchaîne les tournées internationales et les récompenses, dont cinq Grammy Awards. En 1993, ce groupe est choisi pour accompagner Nelson Mandela à la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix, à Oslo. Il les a baptisés, les «ambassadeurs culturels de l'Afrique du Sud».

Aujourd'hui, même après la disparition de Joseph Shabalala en 2020, Ladysmith Black Mambazo continue de faire vibrer le monde. Son fils Thamsanqa et ses proches ont repris le flambeau, prolongeant une aventure musicale qui se transmet de génération en génération.

*Places à partir de Rs 600. Disponibles sur le site d'Otayo.