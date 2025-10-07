Ile Maurice: Le pays, carrefour des voix du monde - Huit jours de musique et d'unité

Du 27 septembre au 5 octobre, Maurice a vibré au son des voix venues des quatre coins du monde. Pour la première fois, le pays a accueilli les «African Asia Pacific Choir Games & Grand Prix of Nations», une compétition d'envergure internationale organisée par Interkultur et un comité d'organisation local, avec le soutien du ministère de la Jeunesse et des sports.Dans la catégorie «Children's Choirs», la relève chorale mauricienne s'est distinguée avec Katrin Caine et ses Rainbow Voices, arrivés en deuxième position

Sous la thématique Sing in Paradise, quatorze pays - l'Australie, la Bulgarie, la Chine, la République démocratique du Congo, l'Allemagne, l'Inde, l'Indonésie, le Kenya, la Malaisie, l'île Maurice, la Namibie, la Norvège, l'Afrique du Sud et l'Espagne - étaient représentés par plus de 1 400 chanteurs venus prendre part à la compétition et aux divers concerts à travers l'île.

La cérémonie d'ouverture, tenue le 27 septembre au Côte d'Or National Sports Complex, a marqué le coup d'envoi d'une célébration musicale unique, réunissant des voix venues de différents continents. Avant même le début des compétitions, le public a été invité à s'immerger dans un programme culturel haut en couleur et inspirant, véritable reflet du rythme, de l'esprit et de la diversité mauricienne. Une soirée placée sous le signe de la musique comme langage universel de l'unité.

Du 28 septembre à hier, les compétitions se sont succédé à un rythme effréné entre le Caudan Arts Centre, le Mahatma Gandhi Institute et la cathédrale St James. Les African Asia Pacific Choir Games & Grand Prix of Nations se sont déclinés en trois grandes compétitions, notamment l'Open Competition, Champions Competition et Grand Prix of Nations, incluant les catégories suivantes : (1) Children's Choirs, (2) Youth Choirs, (3) Chamber Choirs and Vocal Ensembles, (4) Adult Choirs, (5) Sacred Choral Music, (6) Music of Spirit & Faith, (7) Jazz, Pop, Show, (8) Folklore. Ces dernières ont mis en lumière la diversité et la virtuosité des participants.

Résultats

Les Mauriciens ont brillé dans plusieurs catégories de l'Open Competition. Dans la catégorie Children's Choirs, la relève chorale mauricienne s'est distinguée avec Rainbow Voices Children's Choir de Katrin Caine (17.90 / Silver VIII), Dukesbridge United de Rishi Nursimulu & Shannon Nursimulu (17.68 / Silver VIII) et la Conservatoire Children's Choir de Sophie Némorin (16.78 / Silver VII).

Dans la catégorie Chamber Choirs and Vocal Ensembles, Katrin Caine brille cette fois-ci avec Island Voices Mauritius (18.52 / Silver IX). Dans la catégorie Gospel, Spiritual, Music of Spirit and Faith, Witness de Gerald Grenade se distingue (19.45 / Silver IX), Madre Teresa di Gesu Choir de Mervyn Grégoire & Françoise Li Chap Yin (15.68 / Silver VI), Sainte Hélène En Choeur d'Arlene Poisson (14.68 / Silver V) et KMTBS de Sivarouven Manarroo (10.30 / Bronze X).

Dans la catégorie Folklore, Vent d'un Rêve de Marie Rosy Karla Mungly se distingue (19.65 / Silver X), Voices of Sega Vibes de Stephie Arekion (19.00 / Silver IX), Nula Groove de Hary Bouf (18.30 / Silver VIII), Lavwa Larmoni Zilwa de Jeremie Manoula (18.25 / Silver VIII), Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation de Veerraj Kavi Soomary (17.70 / Silver VIII), N'Zenn de Castel Kurwin (16.85 / Silver VII), Quatre Bornes Tamil Federation de Moorganaden Chadien (14.50 / Silver V), Prof. S. Jugessur DAV College Choir de Goorapah Himesh (13.45 / Silver III) et Mauritius Recreational Council Group de Pamela Ciceron (12.25 / Silver II).

En même temps que la compétition battait son plein, les Friendship Concerts - mettant en avant esprit de collaboration et partage avec le public - ont eu lieu au Phoenix Mall (28 septembre et 3 octobre), La Croisette Mall (29 septembre), Mahébourg Waterfront (30 septembre), Coeur de Ville, Flacq Mall (4 octobre) et Cascavelle Mall (5 octobre).

Le concert Global Harmony, qui s'est tenu au MGI le 28 septembre à 19 heures a également offert un spectacle d'une intensité rare. Des chorales venues de trois continents ont partagé la scène.

Dans la capitale, la Parade of Choirs, jeudi, a pris des airs de célébration, transformant les rues en un véritable carnaval de sons et de couleurs. Depuis le Champ-de-Mars jusqu'à la municipalité, ce défilé musical, porté par des rythmes venus des quatre coins du monde, a enflammé l'atmosphère et enchanté les spectateurs, faisant vibrer Port-Louis au rythme de la musique.

La cérémonie de clôture, qui s'est tenue hier au Côte d'Or National Sports Complex, à 17 heures, a également compris la remise des prix pour les African Asia Pacific Choir Games & Grand Prix of Nations 2025. Nous y reviendrons.

Au total, ces huit jours de musique, de rassemblement, de célébration et de compétition auront incarné l'unité par le chant, laissant derrière eux des souvenirs vibrants et un esprit de partage qui résonneront bien au-delà du festival.

