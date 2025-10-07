Afrique de l'Ouest: Le ministre Burkinabé, Dr Aboubakar Nacanabo, nouveau président du Conseil des ministres de l'UEMOA

6 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Demba Dieng

En marge de la Réunion du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), le ministre de l'Économie et des Finances du Burkina Faso, Dr Aboubakar NACANABO, a été désigné président du Conseil des ministres pour une durée de deux ans.

Il remplace ainsi, Adama Coulibaly. Il s'est dit prêt à consolider les acquis afin que notre Union soit un exemple de réussite . Nous avons fait de très grands progrès ces dernières. La présidence du Burkina Faso va s'inscrire dans la consolidation des acquis de l'Union. Notre engagement pour l'Uemoa est sans faille », a-t-il dit .

Prenant la parole, ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba a magnifié le leadership et le travail abattu par le président sortant, Adama Coulibaly. « Il a su guider avec leadership. Avec lui, d'importantes décisions ont été prises pour répondre aux attentes des États et des populations », a dit le ministre Sénégalais.

