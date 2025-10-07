Sénégal: Yacine Fall - «Les crimes de sang et les détournements de deniers publics ne doivent bénéficier d'aucune indulgence»

6 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Souleymane Wane

À l'issue d'une visite à la prison de Rebeuss, ce lundi, la ministre de la Justice, Yacine Fall, a réaffirmé la détermination de l'État à renforcer la lutte contre les crimes les plus graves, en particulier les crimes de sang et les détournements de deniers publics.

« Les crimes de sang, les atteintes graves à l'intégrité physique ou à la vie, ainsi que les actes de prévarication sur les deniers publics ne sauraient bénéficier d'aucune indulgence », a déclaré la Garde des Sceaux face à la presse. Elle a insisté sur la fermeté des autorités judiciaires dans la répression de ces infractions qu'elle qualifie de « violations majeures du pacte républicain ».

Dans un contexte de reddition des comptes et de lutte contre la mal gouvernance, cette déclaration marque un tournant. « La répression sera pleine, entière et assumée pour tous ceux qui bafouent les principes de justice, de probité et de sécurité », a martelé la ministre.

Cette sortie s'inscrit dans la volonté affichée du gouvernement de restaurer la confiance des citoyens dans l'appareil judiciaire et de mettre fin à l'impunité, quelle que soit la position sociale des mis en cause.

