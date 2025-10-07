Cote d'Ivoire: Abengourou - Mariatou Koné inaugure la première distribution de kits scolaires pour élèves handicapés

La Ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Professeur Mariatou Koné, a marqué l'histoire du système éducatif ivoirien en lançant officiellement, à Abengourou, le 6 octobre 2025, la distribution de kits scolaires destinés aux élèves porteurs de handicap. Une première en Côte d'Ivoire qui illustre la volonté du Gouvernement de bâtir une école plus inclusive et équitable.

La cérémonie, organisée en présence du Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, des élus locaux et des cadres de la région de l'Indénié-Djuablin, a donné le ton à une vaste opération nationale. « Je suis ici pour deux raisons : la distribution de kits aux élèves du primaire porteurs de handicap et la remise de manuels scolaires aux élèves du préscolaire, CP1, CP2 et CE1 », a indiqué la Ministre.

Au total, 3 468 kits scolaires seront distribués, dont 3 460 destinés aux élèves et 696 aux enseignants spécialisés. Par ailleurs, 82 machines pédagogiques seront offertes aux non-voyants, pour un coût global de 363 millions de F CFA. À ce jour, 834 élèves en situation de handicap sont recensés dans 38 écoles primaires et 16 établissements secondaires du pays, avec des pathologies variées allant de la surdité à la malvoyance, en passant par l'autisme, le handicap moteur ou encore la trisomie.

Cette initiative a été saluée par les acteurs locaux. « Nous avons 16 apprenants en situation de handicap, dont deux malvoyants. C'est la première fois qu'ils reçoivent des kits scolaires. Ce geste fort témoigne de votre engagement pour une école inclusive et de qualité », a déclaré Kadjo Chéreau René, directeur de l'école Boko 5. Les élèves bénéficiaires, par la voix de la jeune Diallo Kadidja, ont exprimé leur reconnaissance en langage des signes : « Nous prendrons soin des manuels que vous nous avez donnés. Merci beaucoup Madame la Ministre. »

La Ministre a rappelé que cette action s'inscrit dans la vision du Président Alassane Ouattara : « Aucun enfant ne doit rester à la maison, quelle que soit sa situation. Les écoles inclusives existent, elles sont publiques et gratuites. » Elle a également souligné que 12,6 millions de manuels scolaires, acquis pour un coût de plus de 13 milliards de F CFA dans le cadre du PRESEB et du PNAPAS, sont en cours de distribution sur l'ensemble du territoire.

Enfin, elle a adressé la gratitude du Gouvernement aux partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, l'UNICEF, l'UNESCO et diverses ONG engagées aux côtés de l'État pour garantir à chaque enfant une éducation gratuite et de qualité.

Cette cérémonie de lancement à Abengourou ouvre la voie à une réforme inclusive ambitieuse, confirmant la priorité du Gouvernement : faire de l'école ivoirienne un espace accessible à tous, sans distinction.