L'Église mission évangélique Buisson Ardent de Port-Bouët a procédé le 4 octobre 2025, à la remise des certificats de formation à cinquante de ses fidèles. Ces jeunes, désormais qualifiés dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme, ont bénéficié d'un programme initié par leur église afin de renforcer leurs chances d'insertion professionnelle.

Serveurs, cuisiniers, réceptionnistes, pâtissiers ou encore managers, les nouveaux diplômés ont acquis des compétences variées, indispensables dans un secteur en plein essor. Une initiative saluée comme une réponse concrète au chômage qui touche une large part de la jeunesse.

« L'Église doit avoir un impact sur la société. En offrant cette formation, nous voulons être des agents de développement et contribuer, à notre manière, au progrès de la nation », a déclaré Steven Aliko Beugré, responsable de la mission évangélique Buisson Ardent.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La formation a été assurée par le Cabinet de Conseil en Tourisme et Hôtellerie en Afrique (Cctha), reconnu pour son expertise dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Sénégal. Son responsable, Djakaridja Koné, s'est dit impressionné par la vision du leader spirituel de la communauté : « C'est la première fois qu'un homme de Dieu nous sollicite pour former les membres de son Église. Cela traduit une réelle préoccupation pour l'avenir des jeunes. »

Certains participants, déjà titulaires de diplômes, ont vu dans cette initiative une occasion de diversifier leurs compétences et d'élargir leurs perspectives professionnelles. Pour l'ensemble des bénéficiaires, cette formation représente un tremplin vers un avenir plus prometteur, dans un secteur où la Côte d'Ivoire investit de plus en plus pour soutenir sa croissance économique.