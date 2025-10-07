Cote d'Ivoire: Samba Football et Association - Un club qui donne et qui gagne à Anyama

Le football dans la commune d'Anyama s'écrit désormais avec deux mots : compétition et solidarité. Porté par son président-fondateur, Sékou Koné, installé à Toulon (France), avec l'appui de Vivien Pouho, 1er vice-président, et Ange Pacôme Kouassi, 2e vice-président, le Samba Football et Association s'impose comme un acteur incontournable du développement local.

Créé officiellement il y a deux ans, le club, promu en division régionale (Ligue Abidjan Nord), aligne aujourd'hui toutes les catégories, des U12 aux seniors, sans oublier la section féminine et le futsal scolaire. Les résultats sportifs sont déjà au rendez-vous : vainqueur du Festival de Football d'Anyama U20 en 2023, finaliste du tournoi Children of Africa U15 en 2024, puis sacré vainqueur de cette compétition en 2025.

Mais le projet va bien au-delà du terrain. Fidèle à sa vocation sociale, le Samba Football et Association multiplie les initiatives solidaires. Le club équipe régulièrement des écoles de football en matériels, tout en organisant des compétitions qui font vibrer la jeunesse locale, comme le Festival d'Anyama U20, déjà à sa 3e édition, ou encore le Futsal Kid Festival U17, prévu pour la fin d'année 2025 à Yopougon. Une tournée de dons au profit des écoles de football partenaires du festival est également annoncée pour décembre prochain.

Le rayonnement du club dépasse les frontières ivoiriennes. Grâce à l'appui de partenaires européens tels que le Tournoi Maurice Revello, le FC Seynois, Sport 2000 et Move to Meet, le Samba Football et Association bénéficie d'un soutien logistique et technique qui nourrit ses ambitions.

À moyen terme, les responsables visent la montée en division supérieure pour l'équipe senior. Plus encore, le club rêve de créer un centre sport-études moderne, destiné à allier éducation et performance sportive, afin d'offrir aux jeunes d'Anyama et d'ailleurs une véritable passerelle vers l'avenir.

Une dynamique qui prouve qu'à Anyama, le ballon rond n'est pas seulement un jeu, mais aussi une école de vie et un puissant vecteur d'espoir.