Cote d'Ivoire: Sports et climat - Un comité de l'environnement durable installé au ministère des Sports et du Cadre de vie

La lutte contre le changement climatique franchit une nouvelle étape en Côte d'Ivoire avec l'installation officielle, ce lundi 6 octobre 2025, du Comité de l'Environnement durable du Ministère délégué en charge des Sports et du Cadre de Vie. La cérémonie, qui s'est tenue à Treichville, dans les locaux de l'Office national des sports (ONS), a été présidée par le ministre Adjé Silas Metch, en présence de plusieurs responsables administratifs et techniques.

Dans son allocution, le ministre a rappelé que l'urgence climatique constitue aujourd'hui une préoccupation centrale pour le gouvernement ivoirien. À travers la création et l'activation de comités de développement durable, l'État entend renforcer l'ancrage des bonnes pratiques environnementales dans toutes les sphères de la vie sociale et professionnelle. « Ces comités sont essentiels à la mise en oeuvre du plan d'action climatique de notre pays et participent directement à la construction d'un avenir durable », a souligné le ministre.

La secrétaire permanente de la Commission nationale du développement durable, Mme Amari Koffi Alaki Véronique, est venue appuyer ces propos. Elle a rappelé que ces structures constituent des leviers importants dans la stratégie nationale visant à réduire l'empreinte écologique du pays. Elle a également insisté sur l'adoption de pratiques éco-énergétiques et la promotion des énergies renouvelables comme solutions concrètes pour concilier développement et préservation de l'environnement.

Le comité installé est composé de neuf membres, avec pour point focal M. Kouamé Kouassi Sylvain, sous-directeur de la planification et de la prospective. La cérémonie a été marquée par la remise de kits de travail aux membres du comité, symbolisant leur entrée en fonction et leur engagement dans cette mission de responsabilité collective.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En marge de cette installation, le ministre Adjé Silas Metch a procédé à la remise de cinq clés de véhicules à des agents du ministère. Un geste destiné à améliorer les conditions de travail et à accroître l'efficacité des équipes dans l'exécution de leurs missions quotidiennes.

À travers cette double initiative - installation du comité et remise de moyens logistiques -, le Ministère des Sports et du Cadre de Vie confirme son engagement en faveur d'une administration moderne, performante et respectueuse des impératifs environnementaux. Elle s'inscrit pleinement dans la volonté du gouvernement de faire du développement durable une réalité partagée par tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire.