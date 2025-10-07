Togo: Orientation universitaire - Le ministère met à disposition la liste des établissements reconnus

À l'approche de la rentrée, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a rendu publique la liste officielle des établissements privés d'enseignement supérieur reconnus et agréés par l'État.

Cette publication vise à garantir la transparence et la sécurité des choix d'orientation pour les nouveaux étudiants et leurs familles, dans un contexte de croissance du nombre d'universités et d'instituts privés à travers le pays.

Le ministère invite les étudiants, les parents et les candidats à l'inscription à consulter attentivement cette liste avant toute démarche d'admission ou de paiement de frais de scolarité.

La liste complète est disponible sur le site web du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et peut également être obtenue auprès de la Direction de l'Enseignement Supérieur (DES) à Lomé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette mesure s'inscrit dans la volonté des autorités de prévenir les inscriptions dans des établissements non agréés, dont les diplômes ne sont pas reconnus par l'État.

Dans son communiqué, le ministère félicite les établissements reconnus pour leurs efforts constants en matière de qualité académique, de respect du cadre réglementaire et de conformité avec les standards nationaux et internationaux.

Ces critères garantissent la valeur et la crédibilité des diplômes délivrés, ainsi que la pertinence des formations pour le marché du travail.

Le ministère rappelle également aux promoteurs d'universités et d'instituts privés la nécessité de maintenir et renforcer la qualité de leurs programmes, d'investir dans le corps enseignant et dans les infrastructures pédagogiques.