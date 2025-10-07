Sénégal: Les habitants sous la hantise de chiens errants et de morsures dans le centre-ville

Diourbel — Les habitants du centre-ville de Diourbel (centre) ont exprimé leur inquiétude face à la présence de nombreux chiens errants qui rôdent dans les rues, dès la tombée de la nuit, craignant des cas de morsures.

Devant la station régionale de la RTS, Lamine, veilleur de nuit, observe les alentours en présence de quelques connaissances venues prendre l'air en cette période de forte chaleur qui prévaut à Diourbel.

"Dès que le calme s'installe, les chiens apparaissent par groupes. Ils fouillent les poubelles, parfois ils poursuivent les passants. C'est un véritable dangerpour les populations", raconte-t-il, appelant les autorités locales à intervenir rapidement pour éviter des cas de morsures.

Un peu plus loin, sur la place publique, en face de la gouvernance, Souleymane Faye, visiblement agacé, fustige l'inaction des services municipaux.

"On voit ces chiens errer chaque soir ici, autour des commerces et des places publiques. Ce n'est pas normal. Il faut une solution avant qu'un problème ne se produise", lance-t-il.

Il plaide pour une opération d'abattage des chiens errants.

Non loin de lui, Aminata, une passante qui rentre chez elle, partage la même inquiétude.

"Parfois, on hésite à sortir la nuit. Ces chiens font peur, surtout quand ils se mettent à aboyer en meute . Les autorités doivent agir vite", estime-t-elle.

Cette situation est d'autant plus inquiétante que les services vétérinaires rappellent régulièrement les risques liés à la rage, une maladie transmissible par morsure de chien.

A l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la rage célébrée le 28 septembre dernier, les autorités sanitaires avaient rappelé que la vaccination des chiens contre la rage est obligatoire.

Le 3 octobre dernier, les autorités administratives de Diourbel, les services techniques de la région et des acteurs locaux se sont réunis pour examiner les mécanismes de lutte contre la rage.

La directrice régionale de l'élevage, docteur Mame Diarra Ndiaye, a recommandé la vaccination des chiens ainsi que celle des professionnels de santé exposés, notamment les vétérinaires, insistant sur le respect des mesures d'hygiène de base et le contrôle des chiens errants.

Le docteur vétérinaire Ousseynou Diouf, installé à Diourbel, a invité les autorités à mettre à disposition un nombre suffisant de doses pour une vaccination systématique des chiens.