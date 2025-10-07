Kanel (Matam) — Les eaux du fleuve Sénégal issues des lâchers de Manantali avancent vers les villages du Dandé Mayo sud, dans le département de Kanel (nord) avec "un courant très fort", entraînant un envahissement de pistes latéritiques, dont certaines ont été coupées inondant ainsi quelques maisons, selon le préfet Cheikh Ahmadou Ndoye.

"On note une forte avancée des eaux du fleuve Sénégal avec un courant très fort vers les différents villages du Dandé Mayo du département de Kanel. Elles ont envahi la piste latéritique Waoundé-Gassembery, à hauteur du village de Balel", a détaillé, lundi, le préfet au cours d'un entretien avec l'APS.

Il souligne également un risque "accru" de coupure de cette piste, ainsi que l'envahissement des maisons situées à côté du fleuve, notamment à Padalal, notant qu'aucune famille n'est pour le moment sortie.

A Adabéré, un village de la commune de Bokiladji, les eaux ont envahi une zone habitée par des éleveurs.

Selon le préfet, la route a été coupée au niveau de Gourel Dara, rendant impossible le passage des véhicules devant rejoindre le Dandé Mayo, vers Lobaly, Adabéré et Dembancané.

"A Mayel Kadié, dans la commune de Bokiladji, la route a été coupée suite à l'envahissement des eaux, créant aussi le blocage de la piste de part et d'autre dans cette zone où la traversée ne se fait que par pirogues et charrettes", a-t-il expliqué.

Dans le village de Odobéré, il y a eu l'envahissement de la piste latéritique reliant ce village à Dolol, selon le préfet.

Pour les dispositions prises, il a indiqué que 200 gilets sont mis à la disposition des piroguiers pour le transport fluvial entre 8h et 19 heures.

Il annonce que le sous-préfet de Orkadiéré, Cheikh Tidiane Oumar Camara, prévoit de déployer une pirogue et des gilets de sauvetage à Gourel Dara.

Le préfet envisage également d'utiliser les bâtiments administratifs "en cas de nécessité pour reloger les sinistrés".

Cheikh Ahmadou Ndoye a recommandé la mise en place d'un dispositif de sécurité à Mayel Kadié avec la présence en continu des sapeurs-pompiers, pour éviter d'éventuels noyades, accidents ou chavirements.

Le chef de l'exécutif départemental n'a pas manqué de saluer la mobilisation des populations à Dembancané, avec la mise en place de sacs de sable pour former une diguette aux fins de barrer l'avancée des eaux.