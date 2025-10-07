La hausse du prix des billets pour le match Sénégal-Mauritanie du 14 octobre prochain au stade Abdoulaye Wade, a du mal à passer auprès des supporters de l'équipe nationale. La mesure a provoqué un véritable tollé dans les réseaux sociaux. Déjà éprouvés par les difficiles conditions d'accès au stade, les supporters, rejettent en bloc cette augmentation jugée exorbitante et inappropriée.

Les nouveaux tarifs pour les tickets fixés pour le match Sénégal - Mauritanie du 14 juin au stade Abdoulaye Wade Diamniadio a du mal à passer. Arrêtés à 1.000 FCFA, 3.000 FCFA et 5.000 FCFA lors du match contre le Soudan en septembre dernier, les prix pour les tribunes rouge, jaune virage sud/nord, jaune centre sont passées respectivement de 3.000 FCFA, 10.000 FCFA et 20.000 FCFA.

Au moment où les prix de la tribune annexe loge passe de 15.000 à 20 000 FCFA. Cette augmentation a suscité un véritable tollé dans les réseaux sociaux. Une cascade de critiques a fusé pour dénoncer la cherté et le prix exorbitant du billet. D'aucuns des supporters des Lions ont estimé que la nouvelle grille traduit la déconnexion des autorités du football avec la réalité du pays. Ils évoquent que le supporter est déjà suffisamment éprouvé par la situation du Stade Abdoulaye Wade. Déjà refroidis par les hausses de prix, certains ne manquent pas d'y greffer les difficultés d'accès à Diamniadio,

Sa localisation fait l'objet de nombreuses complaintes chez les internautes. Ils déplorent souvent la distance, le coût du transport, les difficultés d'accès à Diamniadio, ou encore les embouteillages.

Autant d'obstacles qui font qu'assister à un match de l'équipe nationale devient un véritable parcours du combattant.

Toutefois, selon une source fédérale rien n'a changé au niveau de la tarification des six derniers matchs du Sénégal. Selon certaines informations circulant dans la presse certains observateurs voient derrière cette augmentation, une stratégie financière pour reconduire le schéma du mémorable match contre l'Égypte sur le chemin de la qualification pour le Mondial 2022 au Qatar. Avec au bout un record national avec plus de 600 millions FCFA en recettes de billetterie.

Sur le plateau de la RTS, le nouveau président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, avait d'ailleurs plaidé pour une réduction des tarifs de location du stade. Si l'on sait qu'il faut débourser la somme de 35 millions FCFA pour sa location et près de 90 millions pour l'hébergement et la sécurité des équipes.

Quoiqu'il en soit, cette logique financière laisse planer un risque d'éloigner un peu plus les inconditionnels pour le dernier match de la qualification. D'autant qu'il pourrait se présenter comme un match de gala pour les Lions. Autrement dit sans enjeux majeurs surtout, si le Sénégal s'impose ce vendredi 10 octobre contre le Sud Soudan et qu'au même moment la Rd Congo butte devant le Togo.