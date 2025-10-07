Sénégal: Rufisque - Le préfet suspend les Navétanes après trois jours de violences

Le préfet du département de Rufisque, Maguette Diouck, a pris la décision de suspendre jusqu'à nouvel ordre les compétitions du championnat national populaire, communément appelées Navétanes, dans toute la ville. Cette mesure fait suite à trois jours d'affrontements violents ayant opposé des jeunes des quartiers Dangou Nord et Dar Es Salam, semant la panique et causant d'importants dégâts matériels.

Selon le représentant de l'État, cette suspension s'impose pour préserver la sécurité des personnes et des biens, sérieusement menacée par la montée des tensions. Les violences, survenues malgré plusieurs concertations préalables et avertissements adressés aux acteurs du mouvement navétanes, ont éclaté en marge des demi-finales départementales.

Fait surprenant. Les équipes concernées n'étaient même pas opposées. Les hostilités ont commencé lorsque les supporters de chaque quartier ont manifesté leur satisfaction à chaque élimination de l'autre camp, déclenchant ainsi une escalade d'agressions.

Le bilan est lourd. On compte plusieurs blessés, des maisons pillées et incendiées, notamment celle de l'ancien maire Badara Mamaya Sène, située à Fass, près de Dar Es Salam. Malgré des efforts de médiation et la tenue d'un Comité départemental de développement (CDD) en amont du tournoi, le préfet a estimé que la situation était devenue intenable.

« Malgré les différentes réunions et malgré l'engagement des acteurs du mouvement, on s'est rendu compte que des incidents ont pu être enregistrés. J'ai alerté, fait des avertissements pour un changement de comportements et permettre que ces activités puissent se dérouler dans le calme et la sérénité, conformément à la lettre et à l'esprit des Navétanes », a-t-il déclaré devant la presse.

Et d'ajouter : « Les évènements du jeudi, marqués par des violences inouïes avec la destruction de biens appartenant à autrui, le saccage de véhicules et la démolition de maisons, nous interpellent tous. Nous avons pris la disposition de suspendre immédiatement les activités sportives dans la ville de Rufisque, pour permettre, au moins, le retour au calme et à la sérénité. »

Un comité de conciliation composé de sages et de responsables des deux quartiers a été mis en place pour tenter d'apaiser les tensions et proposer des solutions durables. Parallèlement, une enquête judiciaire est ouverte afin d'identifier et de sanctionner les auteurs d'actes de vandalisme. « Tout compte fait, des actes de violence ont été commis... Je suis à peu près sûr que les responsables seront punis conformément aux lois », a promis Maguette Diouck.

Le préfet a également tenu à rassurer les populations : « Je voudrais rassurer les deux quartiers concernés que la police sera à leurs côtés pour maintenir la sécurité, mais également pour la rétablir le cas échéant. L'arrêté a été signé et va perdurer jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée en ce qui concerne la sécurité des personnes et des biens », a-t-il conclu.

Ces épisodes de violence rappellent la dérive inquiétante d'un mouvement jadis symbole de cohésion et de fraternité. Les Navétanes, conçus pour promouvoir le sport et la solidarité communautaire, deviennent trop souvent le théâtre d'affrontements stériles et de rivalités destructrices.

À Rufisque comme ailleurs, il est urgent que les acteurs sportifs, les autorités locales et les leaders communautaires redonnent à ces compétitions leur véritable vocation : un espace de dépassement de soi, de citoyenneté et de paix sociale. Faute de quoi, le terrain de jeu risque à jamais de se confondre avec celui des rancunes et de la violence urbaine.