Sénégal: Saly-Portudal/Le Fida au pays - Lancement officiel de la Nouvelle Stratégie Pays pour une Transformation Rurale Durable

Le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) a officiellement lancé la semaine dernière, à Saly-Portudal, le processus de concertation pour l'élaboration de sa Nouvelle Stratégie Pays 2026-2032 au Sénégal. Cette étape majeure, présentée lors d'une rencontre conjointe avec les autorités nationales, marque une volonté affirmée d'inscrire l'action du FIDA dans une dynamique de partenariat renforcé et de transformation rurale inclusive.

Le représentant du FIDA, Matteo Marchessio, a souligné l'importance de cette réunion qui s'inscrit dans la continuité des réalisations du COSOP 2019-2024, la stratégie précédente. Il a dressé un bilan très positif, montrant que les interventions se sont concentrées sur l'augmentation de la production agricole, la valorisation des produits locaux et la promotion de l'emploi des jeunes dans les zones rurales. Cette réussite a été possible grâce à un partenariat solide avec les institutions gouvernementales, gage d'une synergie efficace.

En ce qui concerne les moyens, Matteo Marchessio a révélé que le portefeuille actuel du FIDA au Sénégal s'élève à environ 900 millions de dollars US. Si le financement direct du FIDA correspond à un quart de ce montant, sa vocation de catalyseur reste essentielle pour mobiliser des financements complémentaires, notamment via des fonds verts et d'autres bailleurs internationaux.

Le FIDA se positionne ainsi comme un partenaire financier flexible et à l'écoute, prêt à soutenir la vision ambitieuse du Sénégal en matière de transformation rurale. Cette approche est parfaitement alignée avec les priorités nationales réitérées par le Chef de l'État, confirmant que la nouvelle stratégie doit répondre aux besoins concrets des populations rurales.

L'analyse conjointe des discours du ministre chargé de l'Agriculture et représentant du FIDA révèle une parfaite complémentarité des rôles : tandis que le ministère exprime la demande nationale et la pression pour des résultats tangibles, le FIDA propose une offre adaptée, mobilisant ressources et expertise technique.

Le processus de construction de la Nouvelle Stratégie Pays se décompose en trois phases clés : évaluation des acquis du passé, formulation concertée de la stratégie pour 2026-2032, et production d'un document opérationnel capable d'orienter les interventions futures en cohérence avec la politique nationale.

Ce dialogue témoigne d'un partenariat mature, dépassant la simple relation de financement. L'ambition partagée est de co-construire des solutions durables pour le développement agricole, la valorisation des ressources locales et la lutte contre le chômage rural. Le ministre a insisté sur la nécessité de briser les silos institutionnels pour favoriser le travail en synergie, condition indispensable au succès de cette démarche.

La nouvelle stratégie du FIDA au Sénégal s'annonce donc comme un levier décisif pour renforcer la résilience et l'autonomisation des communautés rurales, tout en contribuant à la réalisation des objectifs de développement.