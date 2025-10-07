Afrique: Préparation Sud Soudan-Sénégal à Juba - Boulaye Dia forfait, Habib Diallo en renfort

L'équipe du Sénégal a démarré ce lundi la préparation en vue de la confrontation du 10 octobre, contre le Sud Soudan. En attendant l'arrivée du reste du groupe, le sélectionneur national Pape Thiaw, appelé Habib Diallo en renfort à la suite du forfait de dernière minutes de Boulaye Dia.

Le Sénégal poursuit ce mardi sa préparation en direction de la rencontre qui l'opposera ce vendredi 10 octobre au Sud Soudan pour le compte de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Arrivés ce dimanche dans la capitale Soudanaise Juba, les Lions.

Arrivé avec l'équipe, ce dimanche dans la capitale sud-soudanaise, Juba, Pape Thiaw a démarré avec un groupe incomplet. Après Pape Gueye, Edouard Mendy, Moustapha Mbow, ou encore Cheikh Tidiane Sabaly, Pape Thiaw devra disposer de l'ensemble de son effectif avec les arrivées de Kalidou Koulibaly, Cheikh Niass, Nampalys Mendy,.

À noter que Pathé Ciss, sorti sur civière lors de son dernier match en championnat d'Espagne effectuera le déplacement et sera apte contre le Sud Soudan.A rappeler que la sélection a enregistré ce week-end un autre forfait. Il s'agit de Boulaye Dia qui s'est blessé et finalement forfait, pour les matchs des qualifications du Mondial-2026 contre le Soudan du Sud et la Mauritanie. Pour palier son absence, l'attaquant sénégalais Habib Diallo, sociétaire du FC Metz, a été rappelé en renfort

En provenance dArabie Saoudite, l'attaquant messins n'était plus apparu avec les Lions depuis mars 2025.

" Habib Diallo a rejoint le rassemblement des lions ce lundi à Djouba. Il remplace Boulaye Dia, blessé et forfait pour les deux matchs à venir » a annoncé ce lundi la Fédération sénégalaise de football (FSF) sans donner de détails sur la nature de la blessure de l' attaquant de la Lazio