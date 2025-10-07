Sénégal: Visite de la ministre de la justice, garde des sceaux à rebeuss - Yacine Fall veut humaniser les prisons

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Mme Yacine Fall, a effectué hier, lundi 6 octobre 2025, une visite de travail à la Maison d'arrêt de Rebeuss (MAR), à Dakar. Cette prison étant caractérisée par un surpeuplement, avec une population carcérale dépassant les 3700 détenus dans un établissement qui devrait en compter 800, la ministre de la Justice a déclaré que «cette situation constitue une atteinte à la dignité humaine». Elle a également pointé du doigt l'inaction prolongée de l'État en matière de politique carcérale.

Face à un constat accablant de surpeuplement, avec une population carcérale dépassant les 3700 détenus dans une prison conçue pour 800 prisonniers, la ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Mme Yacine Fall, a fait preuve de lucidité et de fermeté. Lors de sa visite de travail à la Maison d'arrêt de Rebeuss (MAR), à Dakar hier, lundi 6 octobre 2025, Mme Fall a rappelé que la surpopulation carcérale n'est pas une découverte récente.

De nombreux organes nationaux et internationaux de contrôle l'ont documentée, sans que des réponses efficaces ne soient apportées jusque-là. «Depuis l'indépendance, aucune nouvelle prison n'a été construite», a-t-elle souligné, qualifiant cette inertie d'«inacceptable».

Devant les détenus et les responsables de l'administration et gardes pénitentiaires, la Garde des Sceaux a affirmé la volonté du gouvernement de rompre avec le passé. Selon elle, le président de la République, Bissirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, suivent de très près la situation. L'heure est désormais à l'action.

A cet égard, elle a annoncé une série de mesures fortes. Sur la liste, en premier lieu, la Garde des Sceaux, «l'élargissement du recours aux alternatives à l'incarcération, notamment pour les délits mineurs. Médiation pénale, travaux d'intérêt général, bracelet électronique...» Ces mécanismes, a-t-elle souligne, «seront renforcés pour désengorger les établissements pénitentiaires tout en garantissant une réponse judiciaire adaptée.»

De plus, évoque la ministre, en deuxième lieu, «l'aménagement systématique des peines, chaque fois que cela est possible juridiquement et humainement, surtout pour les personnes âgées, malades ou proches de la fin de leur peine». Toujours dans la série de mesures prises par le gouvernement, il y a «l'activation de la grâce présidentielle, dans le respect des principes d'équité, pour désengorger les prisons à court terme.»

Enfin, Mme Fall a annoncé «la relance du programme de construction de nouveaux établissements pénitentiaires, avec des critères stricts de transparence et un contrôle rigoureux.» Elle a, par ailleurs, rappelé que le précédent projet de prison de 2500 places avait échoué, devenant un «scandale de prévarication sur les fonds publics».

Mais la réforme ne se limite pas à l'aspect structurel. La ministre a plaidé pour une justice plus humaine, plus restauratrice, capable de redonner aux détenus une seconde chance. «La prison ne doit plus être un lieu de désespoir, mais un espace de réinsertion», a-t-elle insisté.

Toutefois, cette volonté d'humanisation ne rime pas avec laxisme. Car, pour elle, «les crimes graves, les violences et les détournements de deniers publics continueront de faire l'objet d'une répression ferme. La justice restera, selon elle, sans complaisance face à ceux qui bafouent les valeurs de la République.»

A travers cette visite, Mme Yacine Fall a voulu marquer un tournant : celui d'une réforme ambitieuse, enracinée dans les réalités, mais résolument tournée vers un système pénal plus juste, plus humain et conforme aux engagements internationaux du Sénégal.