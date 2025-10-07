Sénégal: Affaire scandale à l'Aser - Pape Mahawa Diouf fixé sur son sort le 13 octobre prochain

Jugé hier, lundi 6 octobre, devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar, dans le cadre du procès l'opposant à l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), l'ancien porte-parole de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar, Pape Mahawa Diouf, devra prendre son mal en patience jusqu'au 13 octobre prochain, date retenue par le Tribunal pour le délibéré. Alors qu'il a nié les accusations de diffusion de fausses nouvelles portées contre lui.

Le calvaire continue pour l'ancien porte-parole de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar.

Jugé hier, lundi 6 octobre 2025, devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar, dans le cadre du procès l'opposant à l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), Pape Mahawa Diouf, puisque c'est de lui qu'il s'agit, devra encore patienter une semaine avant de connaître le sort que lui réserve la justice. En effet, le Tribunal a mis en délibéré sa décision jusqu'au 13 octobre prochain.

Poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, à la suite de déclarations faites lors d'une émission télévisée diffusée le 17 septembre dernier, l'ancien Directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique pourrait rester en prison pour quelques mois encore, si le Tribunal suit le réquisitoire du Procureur de la République.

Estimant que la matérialité de l'infraction «ne souffre d'aucun doute», le représentant du ministère public a requis une peine exemplaire de six mois de prison, dont trois mois fermes, assortie d'une amende de 300.000 F CFA. Il a également demandé la publication du jugement aux frais du mis en cause, lequel a catégoriquement réfuté les accusations portées contre lui.

Devant la barre, Pape Mahawa Diouf a juré n'avoir jamais parlé de détournement de deniers publics à l'ASER, malgré la projection de la vidéo de ses propos. «J'étais dans un débat politique passionné, mais je n'ai jamais parlé de détournement de deniers publics à l'ASER. J'ai simplement dit que le scandale devait être clarifié. Si mes propos ont heurté, je peux les retirer, car mon intention n'a jamais été d'accuser le Directeur général ni l'ASER. En tant que porte-parole d'un parti, j'alertais l'opinion», a-t-il déclaré, précisant s'être appuyé sur les déclarations du député Thierno Alassane Sall et sur «des coupures de presse».

Une version fermement rejetée par les représentants de l'ASER. Appelé à la barre, Mbaye Diouf, Conseiller technique du Directeur général, s'est démarqué de la version des faits présentée par Pape Mahawa Diouf. Il a affirmé que le député Thierno Alassane Sall n'a jamais évoqué de détournement, précisant que l'ASER aurait porté plainte si tel avait été le cas.

Prenant la parole à leur tour, les avocats de l'ASER ont demandé au Tribunal de condamner le prévenu à verser 200 millions de FCFA à titre de dommages et intérêts pour des propos qu'ils estiment diffamatoires. «Nous ne demandons pas sa condamnation pénale, mais une réparation de 200 millions de F CFA pour l'ASER», ont-ils déclaré.

Ironie du sort, ce montant correspond exactement à celui dont l'actuel Premier ministre, Ousmane Sonko, a été condamné à payer à l'ancien ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, après le rejet, le 1er juillet dernier, par la Cour suprême du Sénégal, de son recours contre sa condamnation en janvier 2024 à six mois de prison avec sursis pour diffamation.