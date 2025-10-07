Sénégal: Pape Thiaw, sélectionneur des lions - « Rien n'est encore joué »

interview

La performance XXL des Lions face aux Léopards de la RD Congo, dans la fournaise du stade des Martyrs ne fait pour autant pas perdre la tête à Pape Thiaw. Le sélectionneur de l'équipe nationale reste focus sur l'objectif final: la qualification du Sénégal à la prochaine coupe du monde de football prévue en été 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Soit la 3eme d'affilée après Russie 2018, Qatar 2022, la 4eme de l'histoire des Lions après l'épopée 2002 en Corée du Sud et au Japon. Pape Thiaw qui s'est envolé hier, dimanche 5 octobre pour Juba pour affronter le Sud Soudan le 10 octobre avant la réception de la Mauritanie le 14 courant, soutient que « rien n'est encore joué » et qu'il lui reste deux finales à gagner.

Bonjour coach, c'est la deuxième fois que vous publiez la liste des Lions sans conférence de presse. Ce qui ne semble pas être du goût des médias ?

Je suis désolé. En même temps, je suis étonné d'entendre des critiques relatives à la publication de la liste via les plateformes de la Fédération sénégalaise de football. La première fois, tous les journalistes savaient quand même que j'avais été choisi par la CAF comme TSG.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est à dire un Groupe d'Étude Technique de la Confédération Africaine de Football(CAF). C'est une équipe d'experts (entraîneurs, instructeurs, analystes) chargée d'analyser les aspects techniques et tactiques des compétitions africaines de football, comme le CHAN ou la CAN, pour en améliorer le niveau global et partager ces connaissances.

Pour la deuxième fois, vous étiez tous au courant que j'étais parti en Europe pour rencontrer certains joueurs. Dans les deux cas, le temps ne m'avait pas permis d'être en face de vous pour m'expliquer. Ou du moins physiquement.

Mais le moment venu, nous allons discuter et répondre à toutes vos interrogations. Il n'y a pas de fouetter un chat dessus. Nous sommes des partenaires. J'ai beaucoup de respect et de considération pour la presse.

Pourquoi avez vous décidé de vous regrouper au Juba en milieu en place de Dakar ?

La aussi, c'est juste une stratégie devant nous permettre de mettre tous les atouts de notre côté. Le Sud Soudan se trouve à l'Est de l'Afrique. Les joueurs peuvent rejoindre Juba directement. Nous aurons le temps de nous acclimater par rapport à tous les aspects liés au climat et à l'environnement.

Comme je l'avais déjà dit, je prends tous les matches comme des finales. Sans exception. Absolument rien ne sera laissé au hasard dans notre conquête du ticket devant nous permettre de nous qualifier à la prochaine du monde de coupe de football. C'est pourquoi, j'ai toujours refusé de jouer un match avant l'heure. Step by Step. Aujourd'hui, nous avons comme adversaire le Sud Soudan que nous respectons au même titre que toutes les autres équipes de notre groupe.

Y-a-il une méthode Pape Thiaw ?

Ce sont les médias et les consultants qui entretiennent ce genre de débat. Mon staff et moi, sommes animés par l'envie de gagner le maximum de matches possibles. Le Sénégal a un standing en Afrique et au niveau mondial à défendre. Nous avons un Etat qui ne lésine pas sur les moyens pour appuyer sa sélection. Nous avons une Fédération qui ne menace aucun effort pour nous mettre dans des conditions de performance et de séjour.

Nos joueurs sont conscients de leur mission. Ils défendent parfaitement bien les couleurs nationales. Nous sommes une équipe respectée et respectable. J'en suis très fier. Mais, je le répète, rien n'est encore joué. Alors, restons concentrer sur l'objectif ultime: la qualification. Nous avons donc deux autres finales à gagner.