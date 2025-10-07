Sénégal: Championnats 2025-2026 - La Ligue Pro double la prime de 20 millions de FCFA

La Ligue sénégalaise de football professionnel ( LSFP) a dévoilé, samedi, sa feuille de route et le calendrier de la saison de football 2025-2026 calé entre le 26 octobre et le 5 juin 2026. Une occasion pour le président Babacar Ndiaye de décliner les ambitions et d'annoncer les fortes mesures destinées à développer le football. Notamment l'augmentation de la prime du vainqueur du championnat qui passe de 20 millions à 40 millions de FCFA.

Le démarrage du marathon fixé le 25 octobre

La Ligue Pro a procédé, ce samedi 26 octobre, à la présentation du calendrier de la saison 2025-2026. Le coup d'envoi sera donné le 25 octobre prochain avec la rencontre qui opposera au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, Teungueth FC à l'Us Gorée. Les autres affiches sont programmées le dimanche 26 octobre..

Champion en titre, le Jaraaf va remettre en jeu son titre avec la réception de l'ASC HLM Dakar au stade de Ngor. Les autres matchs opposeront au stade Alassane Djigo, l'As Pikine et l'Us Ouakam, Génération foot a Waly daan de Thiés, le promu Cambérène à Casa sports et Stade de Mbour à la Linguère de Saint-Louis. La fin du championnat 2025-2026 a été fixée au 15 juin.

La nouvelle équipe de la Ligue Pro a profité de cette cérémonie de partage du calendrier pour annoncer les mesures incitatives qui ont été entreprises conformément à son engagement pour développer le football local sénégalais. La ligue pro a ainsi décidé de doubler les primes qui étaient de 20 millions de FCFA. Le premier du championnat aura 40 millions de FCFA et le deuxième recevra 10 millions de FCFA, » a déclaré Babacar Ndiaye.

« Ceci est fait pour aider les clubs champions à se préparer pour les compétitions africaines. Si on ajoute les 50 000 dollars de la CAF et la subvention de la Fédération, cela pourra couvrir les frais du premier tour" a-t-il expliqué. Selon lui, cet effort financier permettra de soutenir les représentants du Sénégal en compétitions interclubs africaines. Surtout dans ce contexte où le ministère des Sports a décidé d'annuler les titres de voyage. Malgré cette volonté, il n'a cependant pas occulté le déficit auquel la Ligue Pro devra faire face.

« On est déficitaire. On a des engagements, mais si on regarde le crédit et le débit, nous sommes à moins 50 ou moins 60 millions CFA. On fera une réunion pour partager les informations. Il y a aussi ceux qui doivent de l'argent à la Ligue. Au final, on tient à ce que, dans le court-moyen terme, l'équipe championne puisse rentrer dans ses fonds le lendemain de son sacre», a-t-il souligné.

Lutte contre la violence: des chartes transmises aux clubs.

Le président Ndiaye n'a pas manqué d'évoquer la question de la violence dans les stades qui, selon lui, trouve souvent ses sources dans les paris sportifs. « On ne peut empêcher les gens de parier. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Ce qu'on peut faire, avec la Commission de discipline, c'est veiller à certains comportements. Il faut que les dirigeants s'investissent mieux.

Des chartes seront transmises aux clubs et des sanctions seront effectives si les règles ne sont pas respectées. Après, il y a de la violence partout, en Europe et autres. Mais une violence gratuite ne peut pas exister dans le football. Dans les sanctions, un supporter peut aller jusqu'à être interdit de stade", a-t-il relevé.