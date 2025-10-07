Cote d'Ivoire: À Abidjan, une association promeut la mémoire des tirailleurs du pays dans des écoles

7 Octobre 2025
Radio France Internationale

Comment mettre en valeur la mémoire des anciens combattants ? En Côte d'Ivoire, des initiatives émanent d'associations qui veulent souligner la contribution des Tirailleurs sénégalais. Selon l'Association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire, près de 22 900 Ivoiriens ont été recrutés pour combattre durant la Première Guerre mondiale et 15 000 durant la Seconde. Au-delà des cérémonies, des médailles et des hommages, une association veut honorer la mémoire des anciens combattants dans des écoles.

Fils de Tirailleur sénégalais, le capitaine Yassoungo Koné a lui-même servi en Algérie entre 1954 et 1962. Cet ancien combattant souhaite que les Ivoiriens conservent une trace de son expérience. « Il faut des écrits, la mémoire, qu'on reconnaisse ce que nous avons fait, souligne-t-il. Nous avons offert ces poitrines pour ces différentes guerres que nous ne connaissions pas ».

Aujourd'hui, il reste à peine une soixante d'anciens combattants, réunis au sein d'une association à Abidjan. Pas évident de transmettre leur histoire : les programmes scolaires sont encore trop synthétiques sur ce chapitre, comme l'explique Henri-Joël Amon, un professeur de lycée :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La difficulté, c'est l'absence d'un véritable travail scientifique autour de la reconstitution de leur mémoire. Il n'y a pas vraiment de lucarne ouverte pour les anciens combattants. En réalité, on apprend l'histoire des anciens combattants au travers des différentes batailles. Sachant que dans ces batailles-là, leur rôle est très souvent marginalisé. »

« Se réapproprier leur mémoire »

L'association Français du Monde a contacté trois établissements scolaires d'Abidjan pour que les derniers anciens combattants partagent leur expérience avec les élèves. Christophe Kassi, le président de cette organisation, explique : « Nous voulons travailler avec les écoles, de manière à transmettre aux jeunes générations qui ont besoin de se réapproprier leur mémoire, les témoignages de nos anciens combattants pendant qu'ils sont encore là. Parce que dans quelques années, malheureusement, ce ne sera plus possible. »

Ces passionnés d'histoire souhaitent aussi l'édification d'un mémorial, à l'image de ceux de Dakar et de Bamako.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.