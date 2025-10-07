Tunisie: Insécurité dans les urgences - L'Association Tunisienne des Jeunes Médecins dénonce l'absence de mesures concrètes

7 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'Organisation Tunisienne des Jeunes Médecins a exprimé, dans un communiqué, son indignation face à l'absence de mesures concrètes pour protéger le personnel médical et paramédical dans les services d'urgence des établissements hospitaliers et pour garantir la sécurité des institutions de santé. Cette déclaration fait suite aux agressions répétées subies par le personnel médical et paramédical travaillant dans le service des urgences de l'Hôpital Universitaire Habib Bougatfa à Bizerte.

L'Organisation a tenu la direction de l'hôpital, les autorités régionales et le ministère de la Santé pour entièrement responsables de l'aggravation de cette situation. Elle insiste sur la nécessité de concrétiser les promesses antérieures, ainsi que de donner suite rapidement à la pétition signée par plus de 50 agents de santé, infirmiers et médecins du service, qui appelait à une série de mesures simples pour garantir leur sécurité.

L'Organisation a annoncé l'organisation d'une série de mouvements de protestation à partir du 15 octobre, en coordination avec les médecins (jeunes et internes), les infirmiers, les techniciens de santé et l'ensemble des professionnels de la santé publique travaillant dans ce service et cet hôpital.

