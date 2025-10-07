Tunisie: Trois entreprises tunisiennes présentes au Salon international des composantes automobiles

Trois entreprises tunisiennes spécialisées dans la fabrication de composantes automobiles participent au Salon International des composantes automobiles de Paris qui se tient du 14 au 18 octobre.

La Tunisie disposera également d'un pavillon dédié à cet événement mondial, avec la participation de la Chambre Tuniso-Française de Commerce et d'Industrie (CTFCI), de l'Association Tunisienne de l'Automobile (TAA) et de l'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (FIPA).

Selon un communiqué de la CTFCI, les trois entreprises tunisiennes participantes sont actives dans la fabrication de batteries haute performance, le secteur des solutions métalliques et des composants innovants, et la production de pièces en plastique de haute qualité.

À travers ce pavillon, la Tunisie a l'intention de mettre en évidence ses capacités industrielles, son esprit d'innovation et sa compétitivité dans le secteur de la fabrication de composants automobiles, offrant ainsi à ses partenaires internationaux des opportunités de coopération à forte valeur ajoutée.

La CTFCI confirme son engagement à soutenir ses entreprises membres dans leur démarche vers les marchés internationaux et à renforcer leur présence sur la scène mondiale.

Selon les déclarations de la Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, la Tunisie occupe la deuxième place en Afrique dans l'industrie des composants et équipements automobiles. Ce secteur contribue à hauteur de 4 % du Produit Intérieur Brut (PIB), regroupe environ 300 entreprises, assure plus de 120 000 emplois, et ses exportations ont dépassé les 2,2 milliards d'euros fin 2024.