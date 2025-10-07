La Faculté de Médecine de Monastir ouvrira un centre de santé mentale et physique, le premier au niveau national et régional. Ce projet novateur vise à offrir une formation spécialisée aux futurs médecins.

Le doyen de la Faculté de Médecine de Monastir, le Dr. Charafeddine Amri, a souligné dans une déclaration à l'agence TAP que ce centre répond aux besoins des étudiants en médecine et des médecins diplômés, en particulier ceux qui pratiquent les soins de santé primaires, ainsi que les spécialités pointues comme la chirurgie plastique et la réadaptation physique.

« Loin des amphithéâtres, des salles et des laboratoires traditionnels de la faculté, les étudiants en médecine se retrouveront au coeur d'un environnement éducatif moderne, encadrés par des spécialistes hautement qualifiés. Ce centre leur offrira une opportunité unique d'acquérir une formation pratique dans des domaines qui vont au-delà des livres et des programmes, » a-t-il déclaré.

Les étudiants bénéficieront également d'explications détaillées et de conseils spécialisés sur les aspects des soins de santé, psychologiques et physiques, ce qui reflète, selon lui, une tendance croissante à promouvoir la santé globale dans le paysage de la formation médicale tunisienne.

Le Dr. Charafeddine Al-Amri a expliqué que la formation médicale nécessite aujourd'hui des initiatives innovantes qui contribuent à former une génération de médecins capables de faire face aux défis croissants dans le domaine des soins de santé.

Il a ajouté que le centre sera un point de départ important pour la formation continue, non seulement pour les diplômés, mais aussi dans le cadre de la recherche scientifique portant sur diverses spécialités médicales.

Le Centre de Santé Mentale et Physique est un centre polyvalent qui comprend des salles équipées des derniers équipements médicaux spécialisés dans les domaines de la cosmétique, de la remise en forme (fitness) et de l'amincissement utilisant des technologies de pointe.

Le centre permettra aux étudiants et aux médecins de se former sur des aspects tels que l'amélioration de la condition physique, le traitement des tensions et des crampes musculaires, et l'acquisition de compétences dans de nouvelles techniques pour la mesure de la pression oculaire, ainsi que les tests auditifs et visuels.

En conclusion, le doyen de la faculté a affirmé que cette initiative fait partie d'une vision plus large visant à renforcer la communication entre l'institution académique et la société extérieure, qu'il s'agisse d'étudiants ou de cadres d'institutions publiques. C'est le travail actuel de la faculté en tant qu'établissement universitaire offrant une formation régionale, nationale et même africaine.