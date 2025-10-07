Sénégal: Des logements sociaux, une des solutions 'définitives' aux risques d'inondation (Elu local)

Bakel — Le président du conseil départemental de Bakel (est), Mapaté Sy, plaidant pour des solutions durables contre les risques d'inondation, suggère la construction de logements sociaux au profit des populations confrontées à la montée des eaux du fleuve Sénégal et de la Falémé.

"Les populations du département de Bakel, [par ma voix], voudraient des solutions définitives à ces inondations qui reviennent chaque année. Nous souhaiterions, l'année prochaine, en lieu et place des distributions de vivres, qu'on inaugure des logements sociaux au bénéfice des populations", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait, lundi, lors d'une réunion du comité départemental de gestion des inondations et autres calamités naturelles sur la situation de la crue du fleuve Sénégal et de la Falémé.

"L'Etat a été pragmatique avec les vivres, mais nous lui demandons de venir encore au secours des populations avec des logements sociaux", a-t-il insisté.

Le président du conseil départemental de Bakel appelle également l'Etat à mettre l'accent sur la réalisation d'ouvrages, de bassins de rétention, de digues de protection ainsi que la réhabilitation des mares pour atténuer les risques d'inondation dans ce département de la région de Tambacounda.

"Nous avons vu à Kidira, certes, il y a des impactés, mais les deux bassins de rétention construits dans la ville ont considérablement atténué l'impact des inondations. S'il n'y avait pas ces deux bassins, ce serait encore plus grave", a affirmé M. Sy.

Il ajoute que la réhabilitation des mares présentes dans le département permettra de créer de l'emploi pour les jeunes et de participer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire.

"D'après les études qui ont été réalisées, en plus d'atténuer les inondations, la réhabilitation des mares va créer 9.000 emplois, la production de 18.000 tonnes de poissons", a-t-il dit, soulignant que c'est "un projet à vocation économique".