Sénégal: Nguidilé - Le maire offre des fournitures scolaires aux élèves de la commune

Louga — Le maire de Nguidilé, El Hadj Djily Lô, a annoncé, lundi, la distribution de fournitures scolaires d'une valeur de plus de 12 millions de francs CFA destinées aux élèves de sa commune, dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026.

Les fournitures sont composées entre autres de cahiers, des craies, des règles et divers autres matériels scolaires, a-t-il précisé à l'issue de la cérémonie de remise.

"C'est une journée que nous organisons pour les élèves de la commune de Nguidilé, surtout dans le cadre des subventions des fournitures scolaires pour que tous ces jeunes puissent aller à l'école sans aucune difficulté", a déclaré El Hadj Djily Lô.

Le maire de la commune de Nguidilé, dans le département de Louga, a indiqué que ces efforts visent à rendre effectif le concept "oubi tey, jang tey" (commencer les cours le jour de la rentrée).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Nous avons donné le matériel nécessaire aux directeurs d'écoles pour que l'ouverture se fasse dans de bonnes conditions", a-t-il souligné, avant de se féliciter du bon état des infrastructures scolaires.

"Ici, on n'a pas beaucoup de problèmes, il n'y a pas d'inondations, donc il n'y aura pas de soucis pour une bonne rentrée scolaire", a-t-il ajouté.

En marge de cette cérémonie, El Hadj Djily Lô est également revenu sur les initiatives communales en faveur du sport et de la culture.

La mairie a octroyé une enveloppe de 200 000 francs CFA à chacune des neuf Associations Sportives et Culturelles (ASC) de la zone E, et une autre de 50 000 francs CFA à chacune des trois équipes cadettes, 200 000 francs CFA à la zone, ainsi que 600 000 francs CFA aux acteurs culturels, a-t-il indiqué.

Il a rappelé que la commune soutient aussi les étudiants à hauteur de cinq millions de francs CFA chaque année.

Le porte-parole des chefs de village, Gora Lô, a salué cette politique de proximité.

"Nous remercions le maire parce que depuis qu'il est arrivé, les choses ne cessent d'évoluer. Nous prions pour que Dieu l'aide à réussir toutes ses missions, parce qu'il travaille sans relâche pour le développement de notre commune", a-t-il dit.

Le président de la zone E de Nguidilé, Mor Ngom, a abondé dans le même sens, soulignant que "le maire a fait tout ce qu'il avait à faire pour le développement du sport dans la commune".

Le président de l'ODCAV de Louga, Cheikh Touré, a, pour sa part, salué "un engagement constant".

"Ce n'est pas la première fois que le maire soutient les équipes de football. Il met toujours les moyens nécessaires pour que la finale de la zone E soit belle au point qu'elle puisse être comparée à celles des grandes villes", a-t-il fait valoir.