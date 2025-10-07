Afrique de l'Ouest: Conditions de vie des ménages - L'UEMOA valide un modèle d'enquête commun

Dakar — Le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a annoncé, lundi, à Dakar, l'adoption d'un modèle d'enquête commun à ses États membres relativement aux conditions de vie des ménages.

"ll s'agit, in fine, de doter l'Union d'un cadre réglementaire permettant d'assurer la comparabilité des indicateurs relatifs à l'évolution des conditions de vie des ménages dans le temps", a dit le président sortant du Conseil des ministres de l'UEMOA, Adama Coulibaly, ministre de l'Economie et du Plan de la Côte d'Ivoire.

Il s'exprimait au terme de la troisième session ordinaire de cet organe régional au titre de l'année 2025.

"L'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages est une enquête multimodulaire servant à collecter des données sur plusieurs facettes de la vie des ménages, portant notamment sur les caractéristiques socio-démographiques, l'accès à l'éducation et à la santé, la pratique des activités génératrices de revenus, l'élevage, l'agriculture, le logement, le niveau d'équipement des ménages et les habitudes de consommation", a-t-il expliqué.

Selon Adama Coulibaly, la "conduite régulière" de ce type d'enquête par les États permettra de disposer de "données probantes" pour l'élaboration et le suivi des politiques de développement économique et social au sein de l'UEMOA.

Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté la modification de la décision n° CM-13-12-2011 portant fixation des tarifs du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers.

Selon M. Coulibaly, cette modification devrait permettre de "prendre en compte la tarification applicable aux caisses de dépôts et consignations en leur qualité de teneurs de comptes et de gestionnaires des avoirs consignés sur le marché financier régional de l'UEMOA".

M. Coulibaly a par ailleurs indiqué que les comptes annuels de l'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest africaine approuvés au titre de l'exercice 2024 ont été certifiés par la Cour des comptes de l'UEMOA.

Le Conseil a également adopté "le rapport d'exécution de la surveillance multilatérale au titre du premier semestre 2025, ainsi que des conditions de vie des ménages".

"Ce rapport nous a permis de disposer d'informations fiables sur les performances économiques et financières de nos États en 2025, ainsi que de recommandations avisées pour la conduite des politiques économiques de 2026", a expliqué le président sortant du Conseil des ministres de l'UEMOA.