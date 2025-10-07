Sénégal: Fatick - Le corps d'une femme retrouvé dans un jardin à Poukham Tock

Le corps sans vie d'une femme été retrouvé lundi suspendu à un arbre, lundi, aux environs de 18 heures, à Poukham Tock, un village situé dans la commune de Mbellacadio, dans le département de Fatick (centre), a appris l'APS de source sécuritaire.

"Aux environs de 18 heures, la brigade de proximité de Diakhao a été avisée par un appel téléphonique du chef du village de Poukham Tock de la découverte d'un corps sans vie de sexe féminin, retrouvé pendu à l'aide d'une corde dans un jardin de manguiers, à l'entrée du village", a précisé un communiqué.

Selon le texte reçu de la brigade de proximité de Diakhao, sur place, des témoins affirment avoir aperçu la victime, vers 15 heures, assise seule à proximité du jardin.

C'est aux environs de 18 heures que le nommé Gonar Diop a fait la découverte. Il revenait de voyage et a remarqué une corde suspendue à un manguier.

Le communiqué souligne que la victime n'a pas encore été formellement identifiée, précisant que des clichés photographiques ont été pris et partagés avec les chefs de village de la zone pour faciliter l'identification de la victime.

La brigade de proximité de Diakhao souligne qu'aucune trace de lutte ni blessure apparente n'a été relevée sur le corps de la victime.

Toutefois, à proximité, se trouvait "ses chaussures ainsi qu'un sachet plastique contenant un foulard et une paire de lunettes. Cela laisse penser que la victime avait dissimulé la corde dans le sachet et attendu un moment de solitude pour passer à l'acte", a détaillé la source.

Le corps sans vie a été évacué par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier Adja Marème Faye Sall de Fatick.