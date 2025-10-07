Afrique: Le ministre des R.E. souligne le rôle de l'Angola dans la promotion de la paix sur le continent

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures (R.E.), Téte António, a déclaré ce lundi à Luanda que l'expérience amère du conflit armé en Angola avait fait du pays un exemple de résilience et une référence en matière de promotion de la paix et de la réconciliation sur le continent africain.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence sur le rôle de la diplomatie angolaise dans l'obtention et la préservation de l'indépendance nationale, il a indiqué que, depuis l'instauration de la paix définitive en 2002, le pays avait assumé avec responsabilité le rôle de médiateur et de facilitateur des processus de réconciliation dans plusieurs régions, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo, en République centrafricaine, en Ouganda, au Rwanda, au Soudan, au Sahel, dans le golfe de Guinée et en Afrique centrale.

Il a expliqué que la diplomatie angolaise est aujourd'hui synonyme de paix, de dialogue et de réconciliation, et que cette vocation lui a valu une reconnaissance continentale, avec la nomination du président de la République, João Lourenço, comme Champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique et, cette année, comme président par intérim de l'Union africaine, menant avec brio d'importants programmes d'intégration, de paix et de développement.

« Cette réussite prouve qu'une diplomatie présidentielle active est le principal moteur d'une politique étrangère active », a-t-il souligné.

Diplomatie économique renforcée

Selon le ministre, la diplomatie angolaise s'est également réinventée dans le domaine économique.

Dans un contexte de contraintes financières et d'impératifs de remboursement de la dette publique, le pays a engagé avec succès un dialogue avec ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi qu'avec les institutions de Bretton Woods, afin de garantir la stabilité macroéconomique et d'attirer les investissements nécessaires à la diversification économique.

Il a ajouté que la diplomatie économique est actuellement l'une des priorités du gouvernement, axée sur la mobilisation des ressources, l'attraction des investissements productifs et l'intégration compétitive de l'Angola sur les marchés régionaux et mondiaux.

Il a souligné que les avancées économiques de l'Angola sont également le fruit d'une étroite coordination entre les secteurs nationaux impliqués dans le respect des engagements pris envers les partenaires extérieurs, de l'élaboration des instruments juridiques à leur mise en oeuvre.

Le ministre a saisi l'occasion pour remercier tous ses collègues du gouvernement pour leur esprit de collaboration et leur solidarité institutionnelle qui, sous la direction du chef de l'Exécutif, ont contribué à renforcer la réputation de l'Angola.

Il a noté que l'action diplomatique a également bénéficié de l'acuité de la diplomatie parlementaire, véritable porte-parole du peuple sur la scène internationale.

Diplomatie consulaire et communautaire

Il a également souligné le pilier fondamental de la diplomatie consulaire et communautaire, qui vise à protéger les communautés angolaises à l'étranger, notamment en Europe, en Asie, aux États-Unis et sur tout le continent africain.

« Nous oeuvrons pour la dignité des citoyens angolais, pour la régularisation de leurs droits et pour le renforcement des liens avec la patrie », a souligné Téte António.

Lors de la conférence, l'ouvrage « Agenda diplomatique 2024 », rédigé par l'Ambassadeur António Nascimento, Directeur du Bureau de la communication institutionnelle et de la presse du Ministère des Relations Extérieures, a été présenté.

Affichant le thème « Construire des ponts et des liens pour une diplomatie forte et active », l'ouvrage décrit les principales actions menées par le secteur diplomatique angolais en 2024, à travers les événements qui ont marqué la performance internationale de l'Angola et les contributions de ses principaux acteurs en politique étrangère.

Au cours de ces deux jours de conférence, des sujets tels que la contribution de la diplomatie angolaise à l'accession à l'indépendance nationale, les réalisations de la politique étrangère angolaise en matière de pacification et de résolution des conflits en Afrique, les défis de la nouvelle géopolitique mondiale et le positionnement stratégique de l'Angola seront abordés.

Des diplomates de carrière et des experts ayant suivi le parcours historique et diplomatique de l'Angola tout au long des 50 ans d'indépendance nationale seront parmi les intervenants de marque.