Angola: Le pays cherche à aligner les voyagistes sur les attentes internationales

Luanda — Le gouvernement souhaite donner aux voyagistes angolais les moyens de créer des itinéraires innovants et attractifs, adaptés aux attentes du marché international, a déclaré lundi à Luanda le ministre du Tourisme, Márcio Daniel.

S'exprimant lors de l'ouverture du Salon international du tourisme d'Angola « BITUR ANGOLA 2025 », qui se tient lundi et mardi, le gouvernant a souligné que cet événement représente une occasion unique d'harmoniser les visions, de partager les connaissances et d'améliorer le niveau de préparation des voyagistes.

Concernant le Salon international du tourisme d'Angola « BITUR ANGOLA 2025 », il a qualifié cet événement de mouvement d'affirmation nationale, de coopération forte pour la diversification de l'économie angolaise et de plateforme pour le développement, la promotion et l'intégration du tourisme angolais.

Il a ajouté que « Visiter l'Angola - Rythme de vie » sera le point d'orgue du salon, invitant à redécouvrir l'Angola.

« Ressentir le pouls authentique de nos cultures, de nos paysages et de notre peuple est avant tout une affirmation de notre fierté et de notre engagement patriotique envers l'avenir de notre pays », a-t-il souligné.

Il a annoncé qu'au cours de l'année prochaine, l'Angola participerait aux salons internationaux du tourisme, apportant avec lui son rythme, son énergie et son potentiel.

Selon le ministre, pour que cette présence soit véritablement efficace, il est essentiel que les acteurs soient préparés, unis et organisés stratégiquement.

Il a indiqué que dans le secteur du tourisme, la concurrence ne doit pas exister lorsque l'objectif est de promouvoir l'Angola.

« Lorsque nous travaillons à promouvoir notre pays, tout le monde y gagne. La véritable concurrence est positive, collaborative et solidaire pour montrer au monde ce que l'Angola a de meilleur à offrir et que l'Angola est une destination d'excellence », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'il est nécessaire de « reconnaître la nécessité d'acteurs plus représentatifs, plus actifs et plus connectés aux réalités des opérateurs. »

« Le secteur a besoin d'associations fortes et organisées qui parlent d'une seule voix. Une voix pour le tourisme national, capable de défendre les intérêts de tous et de créer des liens entre les professionnels, le gouvernement et les investisseurs », a-t-il souligné.

Le ministre a également évoqué la présence du Secrétaire général élu d'ONU Tourisme, dont l'investiture aura lieu lors de la prochaine Assemblée générale, qui se tiendra du 7 au 10 novembre prochain au Royaume d'Arabie saoudite.

Il a dit que l'Angola occupe une position stratégique au sein d'ONU Tourisme, ayant été élu membre du Conseil exécutif, l'organe décisionnel stratégique suprême du tourisme mondial, vice-président de la Commission du tourisme des Nations Unies pour l'Afrique et membre du Comité de formation en ligne.

Parallèlement, a-t-il ajouté, l'Angola mène plusieurs projets qui s'appuient sur la collaboration de cet organisme au sein du système des Nations Unies.

Le ministre a également indiqué que la création de l'Académie du tourisme, qui sera un centre d'excellence en matière de formation et permettra d'attribuer le label de qualité d'ONU Tourisme à la formation et au développement techniques et professionnels dispensés par le secteur, est en cours de préparation.

La Bourse internationale du tourisme d'Angola - BITUR ANGOLA 2025, placée sous le thème « Connecter l'Angola au monde », se tiendra au Centre de convention de Talatona (CCTA).

Avec un programme comprenant des expositions, des activités culturelles, des sessions de réseautage et le Forum BITUR, l'événement aborde des sujets tels que « Tourisme régional et intégration : de la vision à l'action », la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et « Hôtellerie, gastronomie et hospitalité », entre autres.