Angola: Mise en exergue du parcours de la diplomatie angolaise

Luanda — Le ministre des Relations extérieures, Téte António, a mis en exergue lundi le rôle déterminant de la diplomatie angolaise dans le processus de libération du pays.

Il a notamment souligné son action en tant que voix de dénonciation contre le colonialisme et comme instrument essentiel à la proclamation de l'indépendance de l'Angola en 1975.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la Conférence sur le rôle de la diplomatie angolaise dans la conquête et la préservation de l'indépendance nationale, le chef de la diplomatie a déclaré que c'est grâce à une diplomatie courageuse et convaincue qu'à la date du 11 novembre 1975, le monde a reconnu la naissance d'un nouvel État africain souverain.

Le ministre a rappelé que les premières années d'indépendance de l'Angola ont coïncidé avec les temps turbulents de la guerre froide, marqués par la division du monde en blocs idéologiques. Ce contexte a imposé de grands défis à la jeune République d'Angola.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a souligné que le pays a dû faire face à des situations complexes qui ont exigé de la sagesse politique et du savoir-faire diplomatique pour sauvegarder sa souveraineté et obtenir une reconnaissance internationale, en s'affirmant très tôt comme un acteur régional et mondial.

Téte António a également souligné que, dans la région australe, l'Angola a joué un rôle décisif dans le processus de libération de la Namibie et dans la fin du régime d'apartheid en Afrique du Sud.

Il a, par ailleurs, indiqué que la victoire de Cuito Cuanavale a été déterminante pour la libération de Nelson Mandela et l'avènement de la démocratie sud-africaine en 1994.

Comme l'a souligné l'intervenant, le succès remporté illustrait la suprématie de la solidarité africaine et de la diplomatie engagée en faveur de la paix et de la justice.