Angola: La Secrétaire générale de l'ONU au Tourisme souligne le potentiel du pays

Luanda — La Secrétaire générale élue de l'ONU au Tourisme, Cheikha Nasser Al Nowais, a salué ce lundi à Luanda le potentiel touristique de l'Angola et son rôle stratégique dans le développement durable du secteur en Afrique.

Elle s'exprimait lors de la 8e édition de la Bourse Internationale de Tourisme d'Angola (BITUR 2025), qui se déroule jusqu'au 7 octobre et réunit des experts du monde entier.

Dans son discours, elle a déclaré que l'Angola est un exemple remarquable de pays qui libère son potentiel et construit un secteur touristique dynamique.

« Lors de ma rencontre avec Son Excellence Márcio Daniel, ministre du Tourisme, j'ai été inspirée par la façon dont il a exprimé sa principale motivation : la culture et la diversité du pays », a-t-elle déclaré.

Elle a également souligné l'engagement de son mandat à positionner l'Afrique comme l'avenir du tourisme mondial et à « aider le monde à reconnaître l'Afrique comme l'avenir du tourisme mondial. J'ai l'intention de continuer à donner la priorité au tourisme durable, qui vise à protéger le riche patrimoine et à promouvoir l'innovation numérique.»

L'événement, qui se tiendra au Centre de convention de Talatona (CCTA), proposera un programme comprenant des expositions, des activités culturelles, des sessions de réseautage et le Forum BITUR.

Quatre panels thématiques seront organisés sur deux jours, chacun présentant une perspective multidimensionnelle.

Le premier panel abordera le thème « Tourisme régional et intégration : de la vision à l'action », qui s'adresse à la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ; le deuxième « Hôtels, gastronomie et hospitalité » ; le troisième « Marketing territorial : positionnement de l'Angola dans le monde », tandis que le dernier panel analysera « Investissement et financement ».

BITUR accueille un salon du tourisme et un espace d'exposition B2B réunissant opérateurs, hôtels, compagnies aériennes, agences de voyages, artisans et représentants culturels d'Angola et d'autres marchés. L'objectif est de favoriser les partenariats, d'attirer les investissements et de présenter les innovations du secteur.

La Bourse internationale du tourisme d'Angola propose également des ateliers, des dégustations gastronomiques et des activités culturelles pour promouvoir la diversité angolaise.