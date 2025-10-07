Madagascar: Entretien - Maminiaina Ravatomanga dément les rumeurs

Son nom est revenu avec insistance depuis le début de la crise politique. L'homme d'affaires Maminiaina Ravatomanga a rompu le silence pour répondre aux accusations portées à son encontre.

Invité d'une émission spéciale diffusée sur des télévisions privées et sur les réseaux sociaux, il a pris la parole durant près de deux heures. Ses réponses ont porté sur ses relations avec le pouvoir, la nature de ses entreprises et son rôle dans la vie publique.

L'homme d'affaires a d'abord tenu à clarifier ses rapports avec le chef de l'État, Andry Rajoelina.

« Je n'ai pas de problème avec le Président », a-t-il assuré, dénonçant « les rumeurs malveillantes » qui viseraient à faire croire à une rupture. Selon lui, ses liens avec le Président demeurent cordiaux et fondés sur le respect mutuel.

Parmi les sujets sensibles abordés figurent les accusations de formation d'une milice privée à travers sa société MSA Academy. Mamy Ravatomanga a rejeté ces allégations, précisant que l'entreprise n'avait aucun lien avec des activités paramilitaires.

« Ceux qui doutent de nos activités peuvent venir sur place constater de visu ce que nous faisons à la MSA », a-t-il déclaré.

Selon lui, la MSA Academy intervient dans plusieurs secteurs -- sûreté, sécurité, hôtellerie -- et dispose de trois agréments officiels. L'un a été délivré par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat pour les activités liées à l'hôtellerie et à la restauration, un autre par le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle pour la formation en sécurité et sûreté, et un troisième par l'Aviation civile de Madagascar pour la sûreté aéroportuaire.

Diabolisation

« Ces agréments ont été délivrés après des audits. Tout est en règle », a-t-il insisté.

« Je suis prêt à répondre à un audit » Interrogé sur son influence supposée dans la nomination de hauts fonctionnaires, Mamy Ravatomanga a dénoncé une « stratégie de diabolisation ». Il a invité ceux qui avancent ces accusations à « apporter des preuves concrètes ».

À propos de l'étiquette de « mafia d'État » dont il est parfois affublé, il a affiché sa sérénité : « Je suis prêt à faire face à une enquête si c'est nécessaire. » Il a rappelé qu'il avait déjà été visé par une enquête du Parquet national financier (PNF) en France, classée sans suite.

« Je suis prêt également à répondre à un audit pour mes sociétés si nécessaire », a-t-il ajouté.

Pour appuyer sa défense, il a cité sa désignation en tant que consul honoraire de la Serbie et de la Côte d'Ivoire. « Ces deux pays ont mené plus de deux années d'enquête avant de me choisir. Ils ne m'auraient pas sollicité si je n'étais pas intègre », a-t-il affirmé.

Concernant la Polyclinique d'Ilafy, il a souligné que l'établissement est agréé pour la prise en charge des fonctionnaires depuis 2004 et qu'il n'est pas le seul à offrir ce service, réfutant ainsi les affirmations selon lesquelles toutes les prises en charge médicales des fonctionnaires auraient été transférées à cette clinique.

Sur le plan hôtelier, il a tenu à lever les ambiguïtés. Il a affirmé ne pas être le propriétaire de l'Hôtel Colbert ni de l'Hôtel Neptune de Toamasina, deux établissements vendus récemment par leurs anciens propriétaires. « Ces hôtels appartiennent à des investisseurs corses. Ma société intervient seulement comme prestataire pour leur réhabilitation », a-t-il précisé.