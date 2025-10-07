Madagascar: Commerce - Un portail facilite les échanges africains

Lors de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) organisée en septembre, les discussions dans les allées ne portaient pas seulement sur les échanges et les contrats, mais aussi sur la digitalisation. Avec plus de 35 000 visiteurs venus de 80 pays et plus de 2 000 entreprises exposantes, Madagascar s'est distinguée grâce à son Portail d'Informations Commerciales (PICM), un outil conçu pour simplifier le commerce à l'ère numérique.

Depuis le 30 avril 2024, le PICM centralise toutes les informations commerciales malgaches : réglementations, procédures d'importation et d'exportation, statistiques et même prix des produits sur les marchés locaux et internationaux. Et à Alger, le portail n'était pas seulement présenté sur un écran, mais incarné par les produits phares de Madagascar exposés au Pavillon Rhumel Africain. La participation conjointe du secteur public et privé démontrait qu'au-delà du numérique, il existe de véritables entreprises et enjeux économiques.

« Le PICM permet à Madagascar de se faire connaître à travers le continent, et nos entreprises gagnent enfin en visibilité sans se perdre dans des démarches complexes », explique Joeline Hariniaina Modeste, Directrice du Commerce Extérieur. Cette déclaration illustre l'ambition du pays : tirer parti de la digitalisation pour faciliter les échanges intra-africains et mettre en lumière ses opportunités commerciales.

Rôle concret

Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce insiste sur le fait que cette initiative dépasse le simple cadre d'un outil informatique. Isidore Razanakoto, Directeur Général du Commerce, précise : « Notre présence à l'IATF démontre que Madagascar souhaite jouer un rôle concret sur le marché africain. Le portail n'est pas seulement pratique, il constitue un véritable levier stratégique pour l'intégration régionale et la compétitivité de nos entreprises ».

Pour les visiteurs, le PICM est devenu une référence rapide et fiable. Importateurs, exportateurs ou investisseurs, tous peuvent accéder en quelques clics à des informations à jour, ce qui réduit considérablement les barrières administratives.

À l'IATF 2025, Madagascar illustre ainsi que la digitalisation n'est pas une option, mais une nécessité. En un clic, le commerce malgache se met au diapason du continent, plus ouvert et plus connecté que jamais.