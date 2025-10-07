Afrique: Basketball - « FIBA Youth Camp » - Onisoa Fanasina représente Madagascar

7 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Sous la bannière de la FIBA Afrique, Madagascar sera représenté au camp régional féminin de basketball « FIBA Africa Regional Youth Camp 2025 », prévu du 12 au 15 octobre au Caire, Égypte.

La Grande Île enverra deux ambassadrices : la jeune joueuse Onisoa Fanasina Noroniana Andriantsiavonantsoa, issue du club New Academic's Sport, 15 ans, 1,88 m pour 83 kg, poste 5, et Eléonore Ravonimboangy, en tant que coach. Elles rejoindront plus d'une centaine de talents africains réunis au Hassan Moustapha Sports Hall pour une durée de quatre jours.

Organisé en partenariat avec la NBA, ce camp de développement vise à renforcer les compétences techniques et humaines des jeunes athlètes. Les participantes bénéficieront de l'expertise des coachs de haut niveau dans un cadre propice à l'apprentissage et à l'échange culturel.

Au-delà du jeu, la FIBA met l'accent sur la promotion du genre et l'autonomisation des jeunes filles par le sport. Le FIBA Africa Girls Camp 2025 s'annonce ainsi comme une véritable école de leadership et d'inspiration pour la future génération de basketteuses du continent.

