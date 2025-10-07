Afrique: Miss Planet International 2025 - Tatiana Raharinirina représente Madagascar au Cambodge

Tatiana Raharinirina représentera fièrement Madagascar à Miss Planet International, un concours qui allie glamour, responsabilité et engagement pour les objectifs de développement durable de l'ONU.

Madagascar sera représenté au concours Miss Planet International 2025 par Tatiana Raharinirina, jeune diplômée en droit international public, spécialisée dans le droit de l'environnement, et voix montante du mannequinat et de l'activisme à Madagascar. La grande finale du concours se déroulera le 15 mars 2026 au théâtre Koh Pich, à Phnom Penh, Cambodge.

À travers ce rassemblement international, les organisateurs entendent faire plus qu'élire une reine : ils visent à promouvoir les objectifs de développement durable de l'ONU, à responsabiliser les jeunes femmes et à encourager des initiatives locales et globales en matière de protection de l'environnement. Un volet inédit de cette édition : chaque candidate est invitée à proposer un Objectif de Développement Durable 18, afin d'enrichir l'Agenda 2030.

Défendre les couleurs malgaches

Tatiana Raharinirina n'a pas atteint ce niveau par hasard. Elle a été élue Miss Francophone 2025, puis invitée à participer au concours Miss Planet France, remporté par la Réunionnaise Amélie Gigan. Ces titres jalonnent un parcours riche, mêlant mannequinat -- qu'elle a débuté en 2017 -- expériences médiatiques, influence digitale et engagement éducatif. Fondatrice de l'école de mannequinat Atara, Tatiana avait déjà été élue première dauphine de Miss Analamanga en 2018.

« Je suis heureuse, mais aussi préoccupée », confie-t-elle. « Ce concours se veut sans sponsor principal : c'est grâce à mes efforts personnels et à ma passion que je réussirai à représenter Madagascar ». Malgré les difficultés financières, Tatiana Raharinirina espère fédérer soutien et visibilité, maintenant que la participation de Madagascar est officialisée.

Mesurant 1,63 m, l'expérience de Tatiana va bien au-delà du podium. Son académie, Atara, ouverte il y a plus d'un an, vise à transmettre aux jeunes femmes les compétences du mannequinat, mais aussi la confiance en soi et l'engagement social. Sa maîtrise du droit de l'environnement lui offre une crédibilité rare dans ce type de concours : elle apparaît comme une candidate capable non seulement de défendre les couleurs du pays, mais aussi de peser dans le débat international.