Afrique: Judo/Mondiaux juniors - Nathanaël Cressonnier éliminé d'entrée au Pérou

Essai non concluant. L'unique représentant de la Grande Île, l'expatrié de Dijon en France, Nathanaël Cressonnier, a échoué dès son premier combat à sa première participation au championnat du monde des juniors.

Le sommet mondial se déroule depuis dimanche à Lima, au Pérou. Engagé dans la catégorie des -81 kg, le représentant de la diaspora malgache du judo, âgé de 19 ans, a été renversé par ippon face au Libanais Yoshido El Saikaly, âgé de 18 ans, hier.

Trente combattants ont été engagés dans sa catégorie. Le représentant malgache est classé 84e au World Ranking, crédité de 40 points selon la récente publication de l'Union internationale du judo (IJF) du 4 octobre. À son palmarès, Nathanaël avait remporté la médaille de bronze cette saison aux championnats d'Afrique des juniors dans la catégorie -90 kg, à Luanda, capitale angolaise, mi-juillet.