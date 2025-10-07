Madagascar: Portrait - Aina Cédric, la nouvelle voix de la basse jazz

Sous ses airs calmes et son sourire discret, Aina Cédric Ramamonjisoa cache une maturité musicale impressionnante. Né le 29 novembre 2006 à Andranomadio, Antsirabe, il grandit dans une famille bercée par la musique. Très jeune, il baigne dans les sonorités du jazz et du gospel, deux genres qui vont nourrir son identité artistique.

C'est à neuf ans que son père, musicien polyvalent - pianiste, guitariste et bassiste - lui enseigne les bases du piano et de la guitare. Mais à 13 ans, Aina suit son instinct : il choisit la basse, un instrument qu'il apprend seul, animé par une curiosité sans limite. Un an plus tard, il accompagne déjà les chants de son église, marquant le début d'un parcours prometteur.

Très vite, son talent attire l'attention. Des écoles, chorales et orchestres l'invitent à se produire. Mariages, baptêmes, concerts, fêtes de la musique... le jeune musicien multiplie les expériences. En 2025, il franchit une nouvelle étape en rejoignant le Jazz Club CGM/GZ, où il se distingue lors d'événements comme Jazz Fiderana, les 3e Dimanches, le Jazz @tohatohabato ou encore la Fête de la Musique.

Tournant

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Son parcours atteint un tournant en septembre 2025, lorsqu'avec son groupe Vahandanitra, il devient lauréat d'Antananarivo au Tremplin MadaJazzcar, un événement majeur de la scène jazz malgache. La même année, il participe à la 14e édition du Jazz @tohatohabato, puis suit la formation Tremplin MadaJazzcar, consolidant ainsi ses compétences et son expérience.

Actuellement, Aina Cédric officie comme bassiste au sein de l'AIAF Chorale (Anjomara Iraisana Ambatolampy Fahazavana) et du Sampana Mpidera Jesosy Mamonjy Ambohitrimanjaka. Malgré la suspension de plusieurs événements musicaux à Madagascar, il reste optimiste : « Il faut accepter et chercher les bons côtés des choses », confie-t-il avec sagesse.

Bien qu'il figure parmi les plus jeunes bassistes de jazz du pays, Aina ne se repose pas sur ses acquis.