Madagascar: Campus de Barikadimy - Saisie de cocktails Molotov

Les Forces de gendarmerie ont mené, dans la journée d'hier, une opération de fouille au campus universitaire de Barikadimy à Toamasina, à la suite d'une dénonciation faisant état d'activités suspectes au sein d'habitations étudiantes. Cette intervention a conduit à la découverte de cinq cocktails Molotov artisanaux encore non opérationnels, dissimulés dans un seau, ainsi que d'autres objets susceptibles d'être liés à leur fabrication.

Selon les premières informations recueillies sur place, ces bombes incendiaires improvisées étaient constituées de bouteilles de bière en verre de taille moyenne, munies de mèches, mais non encore remplies de produits inflammables, ce qui laisse penser qu'elles étaient en cours de préparation. Les gendarmes, dépêchés en nombre d'une dizaine d'éléments armés, dont certains encagoulés, ont sécurisé les lieux et procédé à la saisie immédiate des objets découverts.

L'opération, menée avec une certaine visibilité, a été effectuée en présence de photographes, de caméramans et plusieurs journalistes accompagnaient les Forces de l'ordre, capturant les images de la perquisition et les diffusant en temps réel. Une présence médiatique qui a suscité l'étonnement parmi certains étudiants témoins de la scène, tant par son ampleur que par sa mise en scène apparente.

Sur les lieux, trois étudiants ont été retrouvés dans l'un des logements fouillés. Soupçonnés d'être impliqués dans la fabrication des engins explosifs, ils ont été interpellés et placés sous la responsabilité de l'équipe de gendarmerie dirigée par le chef d'unité présent sur place. Leur identité n'a pas été révélée, et leur sort reste pour l'heure inconnu, dans l'attente de décisions ou de communications officielles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'après une source proche de l'enquête, l'intervention des gendarmes aurait été déclenchée à la suite d'une dénonciation interne, émanant d'autres étudiants du campus ayant flairé des activités suspectes dans certains logements universitaires. Ces derniers auraient alerté les autorités après avoir aperçu des manipulations inhabituelles.