Afrique: Secret Story Afrique saison 2 - La Malgache Gracy entre dans le jeu des secrets

La célèbre téléréalité « Secret Story Afrique » revient sur Canal+ pour une deuxième saison haute en stratégie et en émotions, avec la participation d'une candidate malgache : Gracy.

Lancée le 4 octobre 2025 sur Canal+ Afrique, Secret Story Afrique Saison 2 réunit 16 candidats venus de 14 pays du continent, tous enfermés dans la Maison des Secrets. Leur mission : protéger leur secret, tout en découvrant celui des autres, sous l'oeil attentif de « La Voix ». Chaque semaine, le public vote pour sauver ses favoris lors des primes du samedi diffusés sur Canal+ Magic, tandis que les quotidiennes retracent la vie des habitants sur Canal+ Pop.

Parmi les candidats de cette nouvelle édition figure Gracy, représentante de Madagascar. Douce, pétillante et dotée d'un charme naturel, elle attire spontanément la sympathie des autres participants. Mais derrière son apparence sage, la jeune Malgache compte bien jouer ses cartes pour avancer dans l'aventure.

Actuellement, l'émission en est à ses premières semaines de compétition. Les premières nominations et éliminations viennent de débuter, et les téléspectateurs découvrent peu à peu les personnalités et les stratégies de chacun. Gracy, elle, semble déjà avoir conquis le public malgache, curieux de suivre son parcours dans cette aventure pleine de mystères.