Madagascar: Ambohibao - Une voiture heurte deux gendarmes

7 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un véhicule léger, suspecté d'être impliqué dans des actes délictueux, a forcé un barrage de gendarmerie près de la pharmacie d'Ambohibao, dimanche à 21h.

Le conducteur de la voiture, dont la couleur et la plaque d'immatriculation sont connues, a délibérément franchi le dispositif de contrôle mis en place pour intercepter d'éventuels auteurs de vols ou de transport illicite de marchandises. Deux gendarmes ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions.

Leur état de santé est jugé stable et ne suscite pas d'inquiétude. La compagnie de gendarmerie d'Ambohidratrimo a immédiatement ouvert une enquête pour retrouver le véhicule en fuite. Les recherches sont en cours.

Face à ce drame, les forces de l'ordre appellent les usagers de la route à respecter les consignes de sécurité et à coopérer lors des contrôles, surtout dans le cadre des opérations de sécurisation des accès à la capitale.

Par ailleurs, la Gendarmerie nationale a formellement démenti les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, selon lesquelles les chefs blessés auraient été victimes de vindicte populaire et admis à l'Hôpital militaire de Soavinandriana.

