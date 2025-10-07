Madagascar: Manifestation - Reprise des tensions à Toliara

7 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par MiotiSoa Mare

Les manifestants partant du campus de Maninday n'étant pas autorisés à emprunter le chemin menant au grand marché de Scama, hier, ils ont changé d'itinéraire. Ils sont entrés par la piste de Betsingilo pour sortir sur la nouvelle rue menant vers l'hôtel Victory. Au niveau d'Andabizy, ils ont dressé des barrages de pneus brûlés empêchant tout passage de véhicules sur la RN7. Les Forces de l'ordre les ont attendus au niveau de la clinique privée Saint-Luc et les ont dispersés à coup de gaz lacrymogènes.

Les manifestants, composés d'étudiants et d'autres individus, ont voulu entraîner les bureaucrates et les fonctionnaires dans leur mouvement de protestation, d'après le communiqué des étudiants « des dix-huit filières de Maninday ». Mais peu les ont rejoints, rendant certains manifestants agressifs envers des tireurs de cyclo-pousse et de petits vendeurs de rue. Après la dispersion à Andabizy, la marche n'a pu aboutir à la place de la démocratie au Jardin de la Mer.

Vendredi dernier, une marche d'une autre forme, qualifiée de « pacifique » par ses initiateurs, a été organisée.

Avec des banderoles, ils ont marché dans toute la ville, depuis Sanfily, en passant par la cité Poste et le quartier de Toliara Centre, pour aboutir au Jardin de la Mer.

Préjudice

Leurs banderoles soulignent entre autres que « Toliara a besoin de travail, beaucoup n'en ont pas et ne détruisez pas ceux qui ont déjà du travail ». « La grève de ces derniers jours a coupé court à nos rentrées d'argent. Nous sommes des commerçants auprès des Indopakistanais, ou des commerçants de brèdes et de poissons pour la plupart, et tous les commerces ont été fermés et restent encore fermés d'ailleurs. C'est un grand préjudice pour nous qui faisons vivre femmes et enfants. Il est temps de cesser la grève pour que les activités reprennent », ont-ils expliqué.

La marche effectuée par ces manifestants n'a pas été inquiétée par les Forces de l'ordre et n'a pas été non plus menacée par d'autres contestataires.

