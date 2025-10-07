Afrique de l'Ouest: Transformer les vulnérabilités en atouts

7 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

L'Afrique de l'Ouest traverse une période de turbulence, marquée par des crises politiques, des tensions sécuritaires, et des fragilités économiques persistantes.

Mais pour certains observateurs, cette instabilité pourrait être l'opportunité d'un véritable tournant stratégique.

C'est ce que défend Koffi Sodokin, maître de conférences à l'Université de Lomé, dans une tribune parue dans le journal Imagine Demain. Selon lui, la région se trouve à « un moment charnière » de son histoire contemporaine.

« Malgré les fragilités actuelles, il subsiste une réelle opportunité de refondation ambitieuse, alliant stabilisation proactive, diversification économique et gouvernance renforcée », analyse-t-il.

