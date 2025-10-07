Afrique de l'Ouest: Le Togo s'appuie sur l'interconnexion régionale

Créé en 1999 sous l'égide de la Cédéao, le WAPP (West African Power Pool (WAPP), ou Système d'échange d'énergie électrique ouest-africain) vise à promouvoir la production et le transport d'électricité à l'échelle régionale, tout en facilitant les échanges entre les réseaux nationaux.

À moyen et long termes, l'objectif est de garantir aux populations de la région un accès régulier, fiable et à coût compétitif à l'électricité.

Pour les autorités togolaises, l'importance du WAPP est stratégique. En permettant des échanges d'énergie entre États membres selon les besoins ponctuels ou structurels, ce mécanisme renforce la sécurité énergétique du pays.

« L'accès à une électricité stable, en continu, sans coupures, ne peut se limiter à la seule production locale. C'est aussi une question de coopération régionale », rappellent les autorités.

Cette interconnexion permet notamment au Togo de faire face aux pics de consommation, ou de compenser des déficits temporaires en important de l'énergie depuis les pays voisins, comme le Ghana ou le Bénin.

Le Togo bénéficie de plusieurs projets majeurs dans le cadre du WAPP, dont celui de l'interconnexion Ghana-Togo-Bénin, qui vise à renforcer les lignes existantes et à optimiser les flux d'énergie entre ces trois pays. Ce projet est un exemple concret de la coopération énergétique sous-régionale.

Par ailleurs, le centre régional de coordination du réseau, basé à Abomey-Calavi (Bénin), permet un suivi en temps réel des flux électriques sur l'ensemble du réseau ouest-africain. En cas d'incident technique ou de perturbation, la réactivité est ainsi renforcée.

Cette approche régionale permet de réduire sa dépendance à la production locale tout en limitant les risques de coupures prolongées.

Avec plus de 25 ans d'existence, le WAPP confirme son rôle de pilier de l'intégration régionale dans le domaine énergétique.